Sofie Linde forklarer nu, hvorfor hun ikke vil afsløre, præcis hvilken stor DR-'kanon' der for mange år siden udsatte hende for alvorlig sexchikane.

I et interview med TV 2 News fredag eftermiddag blev den 30-årige tv-vært spurgt ind til den højaktuelle sag, som hun selv satte i gang, da hun onsdag aften var vært ved 'Zulu Comedy Galla'.

Du vil ikke sige navnet. Man kan regne ud, hvornår du var 18 år, og hvem der var af store tv-kanoner dengang. Du kaster mistanke mod nogle, som måske ikke har gjort noget galt. Er det fair?' lyder spørgsmålet fra TV 2 News-værten til Sofie Linde.

»Ja, det synes jeg. Det er en oplevelse, jeg har oplevet. Det er min oplevelse, og jeg har lovet mig selv, inden den her tale skulle holdes, at jeg ville gøre mit ypperste for at have fokus på bolden og få debatten lidt højere op,« lød det blandt andet fra Sofie Linde, der et andet sted i interviewet forklarede:

Sofie Linde på scenen ZULU Comedy Galla 2020 afholdes i Operaen i København, onsdag den 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Sofie Linde på scenen ZULU Comedy Galla 2020 afholdes i Operaen i København, onsdag den 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

»Det handler for mig om at sætte fokus på en kultur, som særligt var engang, men som stadig eksisterer. Jeg synes ikke, jeg tager noget fra dem, der ikke turde sige nej. Havner du i den situation, så kan du godt sige nej, og jeg lover, at det nok skal gå alligevel.«

Sofie Linde kom ind på, at der heldigvis skete meget, da MeToo-bevægelsen brød ud i 2017, men at der stadig er problemer – især i forhold til ligestilling. Ikke kun i mediebranchen, men i alle brancher, som der skal gøres noget ved.

Adspurgt, om hun overvejede at stå frem med sin historie allerede tilbage i 2017, svarede hun:

»Nej, jeg ved ikke hvorfor, men nu står jeg her. Hvor banalt det end lyder, så er jeg blevet mor, og det sætter nogle ting i gang. Så bliver man måske lidt mere bevidst om de lidt mere overordnede strukturer. Her fik jeg muligheden for at tale, og den tog jeg.«

Kort fortalt handler Sofie Lindes aktuelle sag blandt andet om, at hun som 18-årig nyansat i DR til en julefrokost blev trukket til side af en – med Sofie Lindes ord – 'stor tv-kanon', der sagde, at hvis hun ikke 'suttede hans pik, så ville han ødelægge hendes karriere'. Hun sagde nej og henvendte sig direkte til personen, da hun onsdag aften som vært ved 'Zulu Comedy Galla' kiggede i kameraet og sagde:

»Du ved godt, hvem du er. Jeg sagde nej, og det gik jo godt alligevel.«