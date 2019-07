Hun er tidligere blevet sat i forbindelse med et skønhedsprodukt, hun aldrig havde hørt om. Nu bliver Sofie Lindes navn endnu en gang misbrugt til svindel på internettet.

Det fortæller den folkekære tv-vært i en såkaldt Instagram-story, hvori hun også advarer sine følgere mod at falde for svindlernes beskidte kneb.

»Det er falsk markedsføring. Jeg aner ikke, hvad det er for noget,« siger hun i sin story.

»Åh, hvor er det irriterende,« udbryder hun desuden.

På hjemmesiden Moviecenter.Info ligger ovenstående reklame, der er forklædt som artikel. Foruden Sofie Lindes navn bliver også sangerinden Adeles og den britiske tv-læge Dr. Christians misbrugt i artiklen. Vis mere På hjemmesiden Moviecenter.Info ligger ovenstående reklame, der er forklædt som artikel. Foruden Sofie Lindes navn bliver også sangerinden Adeles og den britiske tv-læge Dr. Christians misbrugt i artiklen.

Det er titler som ‘Sofie Linde blev båret fra scenen’, ‘Det, der skete på scenen, skræmte Sofie Lindes fan’ og ‘Sofie Linde familie er bekymret for, at hun taber sig for hurtigt efter at have taget kontroversiel ny ‘slankepille’, der i disse dage bliver delt fra mistænkelige facebooksider.

Sidstnævnte leder ind til en side, der på mange måde minder om den, der tilhører britiske BBC.

Heri bliver det beskrevet, hvordan Sofie Linde i et ‘eksklusivt interview med BBC News fortæller, hvordan en slankepille kaldet Ketofit har hjulpet hende med at tabe sig.

»Jeg besluttede mig for, at det ikke kunne skade at prøve det, og det var utroligt, hvad der skete med mig,« er hun blandt andet citeret for at have sagt.

På Instagram understreger Sofie Linde på det kraftigste, at der altså er tale om fake news. Hun har hverken taget slankepiller eller stillet op til et interview om at falde ned fra en scene og begynde på en ny trend. Vis mere På Instagram understreger Sofie Linde på det kraftigste, at der altså er tale om fake news. Hun har hverken taget slankepiller eller stillet op til et interview om at falde ned fra en scene og begynde på en ny trend.

Problemet er bare, at de ord aldrig er kommet ud af Sofie Lindes mund. Artiklen er pure opspind, og Sofie Linde er helt ufrivilligt blevet reklamesøjle.

»Jeg har aldrig brugt slankepiller i hele mit liv, og det lugter af noget værre fusk,« siger hun i sin story.

I samme omgang advarer hun sine følgere mod at bruge penge på det produkt, der bliver fremhævet og linket til i artiklen.

Hun opfordrer desuden sine følgere til at benytte sig af Facebooks anmeldefunktion, hvis de støder på den type luskede reklamer forklædt som artikler.

Og det er faktisk også det eneste, man kan gøre, for Facebook kan ikke følge med, fortalte sikkerhedsekspert fra firmaet CSIS Peter Kruse i juni til B.T. i forbindelse med en lignende sag.

Han opfordrede til, at man som forbruger altid er skeptisk overfor den type reklamer, og så gav han fire konkrete råd til at gennemskue svindlen.

Først og fremmest skal man læse det med småt. Dernæst skal man sikre sig, at kontaktoplysningerne på hjemmesiden giver mening, og at siden i øvrigt har et HTTPS-certifikat. Slutteligt skal man tjekke, at sproget ikke er en omgang volapyk fra Google Translate.

»Det eneste, de her folk er ude på, er at ribbe folk for penge,« understregede eksperten.

Og efter alt at dømme findes der en del af disse lyssky personer derude. Sofie Linde er nemlig langt fra den eneste offentlige person, der oplever at blive draget ind i svindleres falske markedsføring.

Puk Elgård, Rasmus Seebach, Sisse Fisker og mange andre har ligeledes oplevet, at deres navne er blevet misbrugt til at reklamere for tvivlsomme produkter.

Jes Dorph-Petersen er gået så langt som at anmelde sagen til politiet, men her har de ansatte endnu ikke haft tid til at gå ind i sagen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Sofie Linde.