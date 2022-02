Sofie Linde måtte i årets første 'X Factor'-liveshow flere gange sætte Thomas Blachman på plads.

»Jeg synes, jeg var på arbejde i dag, lad mig sige det sådan,« lyder det med et smil fra Sofie Linde, da B.T. fanger hende efter showet.

Først stoppede Sofie Linde Thomas Blachman i at kommentere på deltageren Olivers krop, som han syntes var for 'bodybuilder'-agtig, og senere måtte hun minde den rutinerede 'X Factor'-dommer om, at man ikke afbryder de andre dommere.

»Jeg har også været væk i lang tid. Det er sådan med det her program, at man kan gøre sig så mange tanker, men man aner ikke, hvad der sker. Der er lige et kilo passione i den her biks, og det kommer fra os alle sammen,« lyder det videre fra Sofie Linde med henvisning til, at hun sidste år så 'X Factor' hjemmefra, da hun var på barsel.

Sofie Linde forklarer, at hun altid er på deltagernes side i 'X Factor', og hun synes, at dommerne var lidt for hårde i retorikken overfor deltagerne i forhold til, at det var første gang, de stod på 'X Factor'-scenen.

»De (dommerne, red.) gør selvfølgelig deres ting, og jeg koncentrerer mig som sådan ikke om deres kamp, men det er klart, at jeg er nødt til at bryde ind engang imellem, når jeg ikke kan høre, hvad der bliver sagt.«

Adspurgt hvorfor hun sagde fra, da Thomas Blachman kommenterede Olivers udseende, svarer hun:

»Fordi det ikke er noget sted at kommentere på andres udseende. Det er vi simpelthen videre fra. Så kan det være, at 63'eren (Blachman er født i 1963, red.) skal have en hjælpende hånd, men vi kommenterer ikke på, hvordan folk ser ud,« forklarer hun og tilføjer:

»Det er en privat sag. Det er slet ikke dommerne i 'X Factor's opgave på den måde at fortælle, hvad der er en pæn krop. Og Oliver er perfekt, præcis som han er.«

Da kommentaren faldt truede Sofie Linde ligefrem med at slukke Thomas Blachmans mikrofon.

Det er hun også i sin gode ret til, anerkender 'X Factor'-veteranen selv, men han synes bestemt ikke, at han bør afholde sig fra at kommentere deltagernes udseende fremover.

»Det er en totaloplevelse, en total helhed. Hvis jeg ikke kan få lov at sige noget til det, så skærer man jo en hel dimension fra, så selvfølgelig skal jeg have lov til det,« mener Thomas Blachman.

