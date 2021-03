Den 26. august 2020 holdt Sofie Linde en tale, der kom til at forandre livet for hende. Og for mange andre.

Sofie Linde har oplevet, at folk blev så vrede over talen, at de ikke bare har spyttet efter hende.

Hun er også blevet udsat for dødstrusler. Det skriver politiken.dk.

Den tale, som studieværten holdt ved årets Zulu Comedy Galla 2020, fik anden runde af #MeToo bølgen til at rulle ind over Danmark.

Sofie Linde på scenen ZULU Comedy Galla 2020 afholdes i Operaen i København, onsdag den 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Sofie Linde på scenen ZULU Comedy Galla 2020 afholdes i Operaen i København, onsdag den 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Efterfølgende stod kvinder i mange forskellige brancher frem og fortalte om deres oplevelser med seksuelle krænkelser og chikane.

Nogle af historierne fik personlige konsekvenser for de implicerede. Blandt andre trådte De Radikales politiske leder Morten Østergaard og Københavns overborgmester Frank Jensen tilbage.

På TV 2 førte en intern undersøgelse af kulturen på tv-stationen til, at de to værter Jens Gaardbo og Jes Dorph-Petersen blev fjernet fra skærmen.

Men også for Sofie Linde selv har talen haft konsekvenser.

Frank Jensen, da han gik af som borgmester. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Frank Jensen, da han gik af som borgmester. Foto: Tobias Kobborg

»I ugerne efter talen var der en afsindig vrede. Helt konkret er jeg jo blevet svinet til. Jeg er blevet spyttet på, på gaden. Jeg har fået dødstrusler. Det, jeg sagde, og den debat, det afstedkom, kan simpelthen gøre folk så vrede. Og jeg har stadig ikke forstået, hvor den vrede kommer fra. Man kunne tro, at den kun kom fra mænd. Men de allerværste er faktisk kvinder,« siger hun til Politiken.

Det var første gang i sit arbejdsliv, at Sofie Linde tillod sig at dele sin personlige mening i det offentlige rum.

Hun siger, at oplevelsen har været ‘hardcore’, men at den har bevist for hende, at demokratiet lever, og at man kan forandre meget ved at tale højt om sine oplevelser.

Heldigvis har hun mest oplevet medvind efter sin tale, hvor hun afslørede hvordan en mandlig chef truede med at ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun gav ham et blowjob.

Generelt har studieværten oplevet, at kvinder er rykket sammen om hende og har støttet op om hendes budskab.

Men på Kvindernes Internationale Kampdag efterlyser Sofie Linde, at flere virksomheder bruger ligestillingen som en mulighed for at brande sig selv. Hun forstår ikke, at bedre barselsforhold og mere lige lønforhold ikke er emner flere arbejdspladser bruger til at tiltrække medarbejdere.