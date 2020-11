Sofie Linde åbner nu op om, hvordan tiden efter hendes famøse rolle som vært ved Zulu Comedy Galla har været.

For den 31-årige kendis anede ikke, hvad der ventede, da hun som vært på showet fortalte om en tv-chef, der forsøgte at afkræve hende et blowjob mod ikke at ødelægge hendes karriere. Det fortalte hun lørdag i radioprogrammet 'Mads og monopolet'.

Hendes tale i gallashowet affødte en lavine af reaktioner, hvor kvinder og mænd selv er stået frem med deres oplevelser med sexchikane og senest også et spørgsmål fra radiovært fra Mads Steffensen.

»Da du holder den her monolog, den her tale til Zulu Comedy Galla og nu efterfølgende, hvor der er sket alt det, der er sket... Det var ikke det, du havde regnet med, eller hvad?« lyder det fra radiovært Mads Steffensen, der styrer slagets gang i 'Mads og monopolet. Han uddyber sit spørgsmål:

Arkivfoto af Sofie Linde. Foto: liselotte sabroe Vis mere Arkivfoto af Sofie Linde. Foto: liselotte sabroe

»Der er jo røget en overborgmester og en partileder, og historierne pibler frem?«

Og Sofie Linde, som både er kendt som vært for 'X Factor' og nu 'Zulu Comedy Galla', må indrømme, at hun ikke vidste, hvad hun satte i gang.

»Lige nu er det jo en bevægelse, der er sat i gang og nogle rystelser, der er startet. Ikke bare med mig, men en masse kvinder. Da jeg stod på den scene, troede jeg ikke, det ville være så kontroversielt at tale om feminisme i 2020,« siger hun i programmet, inden hun uddyber:

»Det viste det sig så at være, og så var der lige en uges tid, der var mærkelig og vild, hvor jeg syntes, jeg havde en lille smule svært ved at få debatten hen på den store klinge, så det ikke bare handlede om mig, og hvad man synes om mig, og hvad man synes om de ting, jeg sagde. Men så oplevede jeg, at der var nogle kvinder, der tog mig i hånden oig insisterede på at bakke mig op. Således at vi gik fra at diskutere, hvorvidt min påstand var sand eller falsk til at understrege, at sexisme fandt sted, og nu var der ligesom rum til, at vi kunne debattere, og vi kunne gøre det til en samfundsændring.«

Hendes fortælling om sexchikane var ikke den eneste store nyhed den aften. Værten havde nemlig også andet på hjerte.

Foruden at starte en dansk udgave af den MeToo-bølge, som man også så ramme den amerikanske underholdningsbranche tilbage i 2017, så afslørede Linde også ved samme show, at hun og ægtemanden Joakim Ingversen venter endnu et barn. De har i forvejen datteren Trine.