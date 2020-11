Med sine udtalelser om sexisme kickstartede Sofie Linde en stor debat og bevægelse om sexchikane og krænkelser, som man nu på Nationalmuseet tager bestik af.

»Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere.«

Den efterhånden velkendte sætning var det, en stor 'tv-kanon' sagde til Sofie Linde under en DR-julefrokost, da tv-værten var blot 18 år, forklarede Sofie Linde i forbindelse med sin værtsrolle ved 'Zulu Awards' i august.

Efterfølgende har der rullet en enorm MeToo-kampagne ind over Danmark, som begyndte i mediebranchen og siden har spredt sig til andre brancher, eksempelvis i den poltiske verden.

I den forbindelse har Nationalmuseet været ude at indsamle den første genstand, de mener kan bruges i relation til den danske MeToo-bevægelse.

Nationalmuseet oplyser således, at man har sikret sig den kjole, som Sofie Linde bar under 'Zulu Awards'.

»Der var nogle, som synes, det var en måde at få en genstand, der både var 3D – og som knytter sig som et eksempel på MeToo-bevægelsen,« siger museumsinspektør Anne Mette Marchen Andersen til B.T.

Anne Mette Marchen Andersen siger videre, at Nationalmuseet løbende indsamler genstande og opbevarer dem i gemmerne. Det er ikke ensbetydende med, at det resulterer i en udstilling.

Det samme gør sig gældende for Sofie Lindes kjole, der skal opbevares i museets gemmer.

»Kjolen fortæller jo ikke noget i sig selv. Den er hammerflot og er også et eksempel på en gallakjole. Men hvilke 3D-genstande kan bruges til at vise MeToo? Det er svært område at indsamle på, fordi der ikke er mange fysiske genstande. Men kjolen har en god historie og kan være med til at vise og fortælle om en bevægelse i samfundet.«

Hvilke kriterier skal genstande have, for at I indsamler det?

»Det varierer. Det behøver ikke være store fænomener. Det kan også være helt almindelige ting fra hverdagslivet. Men det skal have en god historie, som knytter sig til noget pågældende. Med vores corona-indsamling har vi bl.a. indsamlet håndsprit og mundbind.«

Nationalmuseet har sammen med Sofie Linde sørget for, at kjolen meget snart havner i museets hænder.

»Vi henvendte os først til Sofie Linde, som sendte os videre til ejeren af kjolen. Og det, synes de, var spændende.«

»Det at få sin dragt i en indsamling med andre smukke dragter, der viser forskellige tider, det er da også helt godt,« mener Anne Mette Marchen Andersen.