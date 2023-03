Lyt til artiklen

Sofie Linde langer kraftigt ud efter Ekstra Bladet – og får et væld af opbakning fra andre kendte tv-personligheder.

I et opslag på Instagram beskylder den 33-årige tv-vært Ekstra Bladet for at skrive grimme 'fantasihistorier' om hende og hendes mand, tv-værten Joachim Ingversen,

I opslaget fremgår det, at det drejer sig om fire artikler fra den seneste uge, som hun blandt andet beskylder for at indeholde faktuelle fejl.

Den første kritiserede artikel er dog blevet rettet siden opslaget.

Her lød overskriften, at Sofie Linde samarbejder med rejseselskabet TUI, som skulle være ejet af en russisk Putin-støtte. Han er dog blot hovedaktionær, som det nu er rettet til.

I sit opslag forsvarer Sofie Linde sig på samme måde, som hun gør i Ekstra Bladets artikel: Nemlig, at hun er imod krigen i Ukraine, og at den prorussiske hovedaktionær har fået indefrosset sine aktier.

Den næste artikel, hun kritiserer, handler om hendes og Joachim Ingversens tv-sommerhus.

I artiklen forklarer Joachim Ingversen, at det er på grund af 'praktiske omstændigheder', at han har fået overdraget sin hustrus halvdel af selskabet Lindes Hus ApS, som ifølge Ekstra Bladet skulle stå bag parrets sommerhus.

Sofie Linde og Joakim Ingversen er fokusset i en række Ekstra Bladet-artikler, som tv-værten nu kritiserer. Foto: Ida Marie Odgaard

Men det kalder Sofie Linde nu for 'faktuelt forkert', fordi det ifølge hende ikke er et selskab, der ejer sommerhuset 'Vennely på Langeland'.

Hun understreger, at huset er betalt af parrets private midler, men at hun har tjent penge på at lave programmet om renoveringen af sommerhuset. Dermed kunne det tyde på, at hun mener, at selskabet Lindes Hus er oprettet for modtagelsen af TV 2s honorar for programmet.

Dernæst kritiserer Sofie Linde en artikel om, at Joachim Ingversens selskab – det førnævnte Lindes Hus ApS – er blevet sendt i tvangsopløsning.

For som det står i artiklen, og som Linde nævner i opslaget, så sker anmodningen om tvangsopløsning som en formalitet fra Erhvervsstyrelsen, fordi der mangler at blive indsendt en årsrapport.

Joachim Ingversen er i artiklen ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets spørgsmål om, om der er tale om en forglemmelse eller et ønske om at lukke firmaet, men Sofie Linde svarer nu på det i opslaget, hvor hun kalder det for 'en menneskelig fejl af Joakims revisorteam' på grund af 'omlægningen af regnskabsåret, der har drillet'.

I samme artikel fremgår det dog, at sommerhuset ejes privat af parret.

Til sidst problematiserer Sofie Linde Ekstra Bladets journalist Thomas Treo, som har anmeldt 'X Factor', hvilket på forsiden fik rubrikken 'Klaphat'. For 'behøver sproget og tonen altid være så grov?', spørger hun.

Ekstra Bladet som papiravis, i København, onsdag den 22. juni 2022. Foto: Ida Marie Odgaard

Sofie Linde får i kommentarsporet stor opbakning til sin kritik fra andre kendte personligheder.

Ikke mindst bakker hendes TV 2-kollegaer hende op.

Puk Elgaard minder Sofie Linde om, at hun er 'professionel og knald dygtig', mens Mette Blume Rieck kalder artiklerne for 'pinligt langt ude'.

Petra Nagel skriver 'vi står lige bag dig', og også Christian Degn sender sin 'fulde støtte' til tv-ægteparret.

Også DR-vært Anna Lin siger 'tak for at finde energien til at sige fra', mens musiker Andreas Odbjerg sender 'uendelig opbakning' og håber, at 'de mennesker, der lever af at skrive de her historier, får talt ud om deres traumer og finder et andet job'.

Også hans musikerkollega Medina ligefrem beskylder Ekstra Bladet for at overtræde menneskerettighederne 'gang på gang' og 'ødelægge menneskers liv'.

Samtidig er der hjerteemojis fra komiker Melvin Kakooza, tv-værterne Anders Breinholt, Cecilie Beck, Thomas Skov og Pelle Hvenegaard, tv-søfarer Emil Mide Erichsen, musikerne Julie Berthelsen, Mads Langer, Hjalmer og Lasse Skriver og influencer Elvira Pitzner.

Generelt er stemningen i kommentarsporet negativt stemt overfor Ekstra Bladet og positivt stemt overfor Sofie Linde.

Sofie Linde har ikke villet svare på B.T.s spørgsmål, oplyser hendes manager, Line Breinholt.

B.T. ville blandt andet gerne have hørt om ejerforholdene vedrørende hendes sommerhus, og om hun har afvist at tale med Ekstra Bladet i forbindelse med artiklerne.

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Knud Brix, er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

B.T. ville blandt andet gerne have hørt, hvad Knud Brix mener om Sofie Lindes kritik, og om man har tænkt sig at tage den til efterretning ved at rette eller slette artiklerne.