Tv-vært Sofie Linde har født en lille datter.

»Og så kom Søs,« skriver hun på Instagram og deler et billede af sin datter Trine, der holder sin søster i armene.

Nu er 'X Factor'-værten Sofie Linde og DR-værten Joakim Ingversen altså blevet forældre for anden gang.

Sofie Linde annoncerede sin graviditet under sidste års Zulu Comedy Galla, der blev afholdt i slutningen af august.

Hun var vært på programmet og viste sin mave frem for både publikum og de danske tv-seere.

»Jeg har gjort en masse ud af det. Jeg har købt ny fin kjole. Jeg har købt hus. Jeg har lavet en baby. Arh, okay, er det ikke lidt meget at gøre ud af det?,« sagde hun og hev op i kjolen midt på scenen.

Den lille nye pige hedder muligvis Søs, da Linde har stavet det med et stort 's' i sit opslag på Instagram. I 2018 blev Joakim Ingversen og Sofie Linde forældre til datteren Trine.

Og denne gang skal hun holde barsel med den lille nye – modsat sin første og hårde graviditet, hvor hun hurtigt vendte tilbage på arbejde som vært på 'X Factor'.

Sofie Linde og Joakim Ingversen.

Hendes afløser bliver komiker Melvin Kakooza.

»Sofie har sagt, at jeg bare skal være mig selv og sørge for at gøre det til mit og nyde øjeblikket – så det har jeg tænkt mig,« sagde han i december i en pressemeddelelse fra TV 2.