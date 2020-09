Der er ikke mange ord fra Sofie Linde på fredagens 'X Factor'-pressemøde forud for den kommende sæson. Efter en kort præsentation af de tre nye dommere forlod hun nemlig stedet.

Sofie Linde skulle efter sigende til et arrangement i sin datters vuggestue, og derfor var det altså desværre ikke muligt at stille tv-værten, der i den grad har været den helt store hovedperson i medielandskabet den seneste tid, spørgsmål.

'X Factor'-værten satte dagsorden, da hun til årets Zulu Comedy Galla gik på scenen og stillede skarpt på problemer med både sexisme og manglende ligeløn i mediebranchen.

Her fortalte hun blandt andet om en oplevelse til en julefrokost for 12 år siden, hvor en 'stor tv-kanon' truede den dengang 18-årige børnevært med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke ville 'sutte hans pik'.

Sofie Linde, Dj'en Martin Jensen, Oh Land og Thomas Blachman.TV 2 præsenterer det nye dommerhold i 'X Factor 2021' på et pressemøde i Marketenderiet i Valby, fredag den 11. september 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sofie Linde, Dj'en Martin Jensen, Oh Land og Thomas Blachman.TV 2 præsenterer det nye dommerhold i 'X Factor 2021' på et pressemøde i Marketenderiet i Valby, fredag den 11. september 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Historien har siden fået mere end 700 kvinder i mediebranchen til at støtte hende i et åbent brev, som skal sætte fokus på sexchikane på mediearbejdspladserne.

Netop 'X Factor' talte hun også om på scenen, hvor hun refererede fra en lønsamtale op til årets sæson, hvor hun efter eget udsagn havde bedt om at få blot 'halvdelen af Thomas Blachmans løn'.

Hvilket tv-stationen ifølge Sofie Linde afslog, hvorefter hun fik at vide, at hun trods afslaget alligevel ville blive den bedst betalte kvindelige tv-vært.

Kanalchef på TV 2, Lotte Lindegaard, har dog siden stillet sig uforstående over for Sofie Lindes udtalelse.

»Jeg har aldrig nævnt noget om kvindelige værters lønniveau ved en lønforhandling. Det ville jeg aldrig sige, det giver overhovedet ingen mening, for der ER ikke to løngrupper,« siger hun til Journalisten og afviser, at hun skulle have fortalt Sofie Linde, at hun ville blive den bedst betalte kvindelige tv-vært.

B.T. ville gerne have spurgt Sofie Linde, hvad hun mener om Lotte Lindegaards udmelding, ligesom vi gerne ville have spurgt til debatten om ligeløn for Sofie Linde og Thomas Blachman, men det var altså ikke muligt i denne omgang.