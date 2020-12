Sofie Linde er gravid og går på barsel. Men hvem skal så styre løjerne i 'X Factor', når programmet går live?

Det får vi nu svaret på.

Og svaret er: Melvin Kakooza. Og han glæder sig. Den 29-årige komiker, der lige nu er aktuel i anden sæson af programmet 'Helt sort' sammen med sin mor, fortæller således, at han selv har fulgt programmet siden 2008:

»I 'X Factor' er det deltagerne, der er omdrejningspunktet, og min vigtigste opgave er at være en god tovholder på det hele og sørge for god stemning i studiet, så deltagerne føler sig trygge. Jeg glæder mig til at stå på scenen og byde velkommen til de store talenter – og føre familien Danmark igennem et godt program,« siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

Seere må undvære farvestrålende Sofie Linde under de kommende liveshows. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Sofie har sagt, at jeg bare skal være mig selv og sørge for at gøre det til mit og nyde øjeblikket – så det har jeg tænkt mig.«

Selvom det nu bliver Melvin Kakoozas opgave at holde Thomas Blachmann i ørene, når programmet sendes live, skal seere ikke undvære Sofie Linde helt.

Traditionen tro er hun nemlig med i de første programmer – dem, der for længst er blevet optaget, og som indeholder auditions, bootcamps og så videre.

Melvin Kakooza, der i 2017 vandt DM i stand up, dukker altså først op som vært, når konkurrencen når til fasen med liveshows.

Melvin Kakooza bliver ikke det eneste nye ansigt, når 'X Factor' får premiere 1. januar. Således joiner DJ Martin Jensen dommerstaben i stedet for Ankerstjerne. Foto: Liselotte Sabroe

Underholdningsredaktør på TV 2, Dorte Borregaard, har stor tiltro til, at han kan løfte opgaven til bravour. Faktisk tror hun ikke, TV 2 kunne have fundet en bedre afløser for Sofie Linde.

»Jeg er rigtig glad for, at Melvin har sagt ja til at være vært på 'X Factor', når Sofie går på barsel,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er en af de mange danskere, der har fulgt med i Melvins karriere både på tv og sociale medier, og der er ingen tvivl om, at han har et helt særligt talent for at underholde, og så har han et stort nærvær, som er utrolig vigtigt på et program som 'X Factor', hvor alt kan ske.«

Dermed får den danske udgave af 'X Factor' altså sin første mandlige vært nogensinde (Når vi ser bort fra Joakim Ingversen, der kort vikarierede for Sofie Linde i 2018), og han dukker første gang op på skærmen 26. februar, når programmet går live.

Seere kan dog følge sangspirernes rejser allerede fra 1. januar, når sæsonen får premiere på TV 2 og TV 2 Play.