X Factor-vært Sofie Linde fik de fleste til at spærre øjnene op en ekstra gang, da hun under fredagens X Factor-finale vred sig på gulvet i en pink heldragt.

Dragten sad tæt. Meget tæt. Men det bekymrede ikke den 29-årige vært.

Sofie Linde har det nemlig helt fint med at vise sin krop frem, også selvom hun ikke er åleslank.

»Jeg er ret meget i sync med, hvordan jeg ser ud, og jeg er sgu ikke bange for at se tyk ud eller have deller,« siger Sofie Linde til B.T og tilføjer:

Sofie Linde gik all in under aftenens finale. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har født et fucking barn - vi lægger lige et tier i bandekassen - men jeg er cool med min krop og at gøre grin med at have lidt for meget til begge sider. Det rører mig ikke det mindste.«

I det hele taget går Sofie Linde ikke ret meget op i, hvad andre tænker, om det hun har på. Under fredagens finale dukkede hun således også op i en gulvlang, gul kjole, som flere sammenlignede med en påskekylling.

»Jeg klæder mig ikke på for at gøre andre glade. Jeg klæder mig på for at gøre mig selv glad,« siger Sofie Linde.

Hun blev fredag aften hyldet af B.T.’s læsere for sin optræden, og på sociale medier var mange brugere også begejstrede for Sofie Lindes mod til at gå på scenen og skeje ud.

sendxnet Vært Sofie Linde på scenen under X Factor 12, Finale i Horsens Arena, Fredag d. 12. april 2019. aftenens Temaer: Dommervalg & Producer's choice. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

Tv-værten kom først på scenen med sanger Malte Ebert, og de fremførte sammen nummeret Shallow fra filmen A star is born.

Her sang Sofie Linde dog kun lidt med, da hun har kroniske knuder på stemmebåndet.

Efterfølgende dukkede Sofie Linde igen op, denne gang i den føromtalte pink dragt, og gav den gas til Ariana Grande-nummeret 7 rings.

»Der er jo en tradition, hvor auditiondeltagerne skal ind og synge, og vi syntes, det kunne være sjovt, hvis jeg omfavnede det også, så det ikke kun var dem, der skulle stå til skue,« forklarer Sofie Linde.

Er det godt, at Sofie Linde fortsætter som vært?

Tv-værten har været en fast del af X Factor siden 2016 og er en af de mest populære tv-værter herhjemme med flere priser i bagagen.

Fredag kort før X Factor-finalen offentliggjorde TV 2, at man i 2020 vender tilbage med endnu en sæson af det populære underholdningsprogram.

Og det bliver endnu engang med Sofie Linde ombord, bekræftede den 29-årige vært over for B.T. fredag.

Vinderen af årets X Factor-finale blev 23-årige Kristian Kjærlund, der i finalen vandt overbevisende over 16-årige Benjamin Rosenbohm og 15-årige Live Vogel.