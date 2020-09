»Jeg står helt klart med en følelse af, at det var det hele værd,« fortæller Sofie Linde til DR, da hun fredag var til møde med ligestillingsminister Mogens Jensen.

'Det hele' tog sin begyndelse på scenen til 'Zulu Comedy Galla', hvor tv-værten foran et måbende publikum fortalte om en grænseoverskridende 'tv-kanon', der truede den dengang 18-årige Sofie Linde med at ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun 'suttede hans pik'.

Siden valgte 1615 kvinder fra mediebranchen at skrive under på et støttebrev til tv-værten, mens en række navngivne kvinder er stået frem med egne fortællinger om sexisme på arbejdspladsen.

Og fredag, godt tre uger efter, at Sofie Linde kickstartede en dansk MeToo-bevægelse, var hun så til møde med ligestillingsminister Mogens Jensen (S) for at diskutere forslag til, hvordan man kan komme sexisme til livs.

Med til mødet var også journalisterne Sara Bro, Stéphanie Surrugue og Iben Maria Zeuthen, samt blandt andre Kvinfos direktør, Henriette Laursen.

Og Sofie Linde ønsker da heller ikke, at sagen – igen – kun skal handle om hende selv og hendes 12 år gamle oplevelse, men forhåbentligt hæve sig yderligere op og ud til andre brancher, hvor kvinder ligeledes oplever sexisme og chikane.

Sofie Linde på scenen ved 'Zulu Comedy Galla'. Foto: Martin Sylvest

Derfor ønsker hun heller ikke at svare, da DR spørger, om hun har konkrete bud på, hvordan hun selv ser problemer med sexisme blive løst.

»Jeg prøver i virkeligheden lige nu at sikre, at det her ikke skal drukne i min person endnu engang, og hvad jeg konkret synes. Vi har faktisk sammen formået at hæve det her til et anliggende, der bliver taget seriøst, og som der forhåbentlig kan gøres noget ved, så det kommer til at gøre en forskel for rigtig mange kvinder,« sagde Sofie Linde til DR inden mødet.

Efter mødet fortalte Mogens Jensen, at han nu vil se på, hvordan man kan lovgive sig ud af sexchikane på de danske arbejdspladser.

»Hver eneste chef har et ansvar for, at det bliver kommunikeret klart ud på vedkommendes arbejdsplads, at sexchikane, lumre vittigheder, sexistisk kultur ikke er acceptabelt. Og at det har konsekvenser, hvis man bidrager til en sådan kultur,« fortæller han til Ritzau.

»Med lovgivningen skal vi skabe rammerne, der klart siger, at det er forbudt at udøve sexchikane, og at det bliver straffet, hvis man gør det.«

Sexchikane er allerede ulovligt i Danmark, og ingen må udsættes for det, står der i loven. Samtidigt er det arbejdsgivernes ansvar at sikre, at sexchikane ikke finder sted.

Men Mogens Jensen mener, at de seneste ugers sexisme-debat er udtryk for, at der skal mere lovgivning til.

»Fortiden kan ikke gøres om. Men vi kan bruge det her momentum, som Sofie Linde og andre kvinder har skabt, til at aflive en forkert kultur, vi har haft med sexisme på arbejdspladserne.«

Mogens Jensen vil dog endnu ikke sige, hvad konkret lovgivning kan bestå af.

Idag var vi inviteret til møde hos ministeren for ligestilling, Mogens Jensen. Det var meget rørende at møde de tre store kvindeorganisationer og blive mødt med anerkendelse og total genkendelse. Tak til ministeren for at invitere. Tak til Sofie for at trykke på knappen. Jeg tror vi kommer til at se ændringer

Mens både Iben Maria Zeuthen og Stéphanie Surrugue meldte om et godt og rørende møde med både anerkendelse fra ministeren og konkrete anbefalinger på bordet, så er Sara Bro da også mere tilbageholdende med roserne.

»Jeg synes ikke, Mogens Jensen havde en konkret plan for, hvad der skal ske nu,« skriver hun i en Story, hvor hun samtidig opfordrer sine 87.000 følgere til at sende Mogens Jensen en mail, hvis man har forslag til, hvordan den den sexistiske kultur på arbejdpladserne kan ændres.

