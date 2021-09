TV 2 har ikke været gode nok til at passe på Sofie Linde efter hendes MeToo-bombe ved Zulu Comedy Galla sidste år.

Det mener 'X Factor'-værten i hvert fald selv, og det gjorde hun meget klart i et oplæg under Copenhagen TV Festival i slutningen af august.

Her skal Sofie Linde med tårer i øjnene have udskældt navngivne tv-bosser, som hun ikke mener har levet op til deres ansvar som chefer.

Det skriver Se og Hør, som har talt med en række kilder, der var til stede under oplægget, der hed 'Velkommen på forsiden: Hadtale og hold-kæft-bolsjer til kvinder i tv-branchen'.

B.T. har talt med journalist og tv-direktør Thomas Heurlin, der også deltog i festivalen, og som bekræfter episoden.

Han understreger, at Sofie Lindes kritik – i hans øjne – ikke handlede om selve hendes berettede MeToo-episode, men om alle de digitale krænkelser, hun har været udsat for i kølvandet på sin dundertale.

»Da Sofie Linde stillede sig op på den scene ved Zulu Comedy Galla og fortalte sin MeToo-historie, så udførte hun sit arbejde. Det var ikke hende personligt, der fortalte sin historie. Det var hende som en ansat af TV 2,« siger Thomas Heurlin.

»Sofie Linde havde et manuskript, som var godkendt af TV 2s ledelse, og derfor skal arbejdspladsen også tage ansvaret efterfølgende, og hendes pointe til oplægget var, at det har de ikke gjort,« fortsætter han.

Ifølge Thomas Heurlin var det pågældende oplæg til tv-festivalen en slags fortrolig session, der i modsætning til mange af de andre oplæg ikke bliver delt på hjemmesiden efterfølgende.

»Derfor tror jeg, at Sofie Linde følte, at hun kunne tale frit fra leveren,« siger han og bekræfter, at Sofie Linde var tydeligt berørt, da hun stod på scenen.

»Det er rigtigt, som Se og Hør skriver, at der var en meget trykket stemning, men jeg synes også, at der var en konstruktiv stemning,« fortsætter han.

Ifølge Se og Hør fortalte Sofie Linde blandt andet til oplægget, hvordan hun efter sin optræden til Zulu Comedy Galla er blevet spyttet på fire gange af tilfældige folk på gaden.

Hun påpegede endvidere, at hun aldrig har modtaget rådgivning fra TV 2 omkring, hvordan hun skulle håndtere den slags.

»I har simpelthen været nogle røvhuller,« skal hun have udtalt fra scenen.

Ifølge Se og Hør afbrød Sune Roland, indholdschef på TV 2 Zulu og TV 2 Play, på et tidspunkt Sofie Linde for at gå op på scenen og give det, som ugebladets kilde kalder for en 'spagfærdig undskyldning'.

Thomas Heurlin fortæller til B.T., at Sune Roland – i hans øjne – virkede åben for kritikken og dialogen, men at han måske ikke helt fik overleveret undskyldningen til ug med kryds og slange.

»Man kunne se, han var berørt. Vi var alle berørt, fordi Sofie Linde var berørt,« siger Thomas Heurlin og fortsætter:

»Han (Sune Roland, red.) ville gerne sige: 'Hey, vi skal nok gøre noget ved det', men han kom nok til at adressere MeToo-debatten lidt for meget i stedet for de digitale krænkelser, og derfor kunne det som tilhører godt virke som en utilstrækkelig undskyldning.«

B.T. har fået en skriftlig udtalelse fra Sune Roland, som siger følgende om episoden:

»Vi er rigtig glade for at have Sofie Linde som vært på TV 2, og selvfølgelig gør det indtryk at blive mindet om, hvor massivt et pres hun kom under i kølvandet på Zulu Comedy Awards og den efterfølgende lavine, der blev sat i gang,« skriver han og fortsætter:

»Set i bakspejlet er der ting, der kunne have været håndteret anderledes, og det har vi naturligvis taget med os som en vigtig læring fremadrettet.«

Sofie Linde oplyser gennem sin manager, Line Breinholt, at hun »ikke kan nikke genkendende til den dramatiske stemning, som beskrives i Se og Hørs artikel«.

Derudover har hun ingen kommentarer, lyder det fra Line Breinholt.