Ægteparret Sofie Linde og Joakim Ingversen er ikke blege for at dele ud af deres private liv på sociale medier.

Følgere på Instagram får eksempelvis lov til at komme med helt ind bag facaderne i deres privat hjem, og nu kan man så også få et smugkig ind under tøjet på én af dem.

Sofie Lind har nemlig delt et billede af sin husbond, hvor han ikke er iført meget andet end sin gode vilje og et net til at rense deres pool med.

Sammen med nøgenbilledet har hun tilføjet den korte tekst 'far og søn'.

Her må man gå ud fra, at tv-værten refererer til Ingversen og den lille bomuldshund Kim.

De er nemlig de eneste, der kan ses på billedet.

Dedikerede Linde og Ingversen-fans vil måske bemærke, at billedet med den nøgne ægtemand ikke er helt uden fortilfælde.

Han startede nemlig selv en nøgenleg på sin Instagram-profil tilbage i marts. I den gjaldt det om at sætte en hængende mønt i svingninger foran sin nøgne krop og ved at følge møntens svingninger, skulle man undgå at eksponere sine ædlere dele.

Lyder det alt sammen forvirrende? Så kan man, hvis man tør, se videoen her.

Den sjove nøgenvideo har i skrivende stund over 58.000 likes.

Ligesom det nye billede af en sommmer(af)klædt Ingversen, der renser familiens svømmepøl har fået mere end 30.000 likes på bare et par timer.