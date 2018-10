Mange kvinder har tilsyneladende haft et behov for at fortælle tv-vært, Sofie Linde, hvordan man er en ‘rigtig’ mor.

I hvert fald fortæller værten, som især er kendt for 'X Factor', at hun efter sin graviditet blev bestormet med mails fra formanende kvinder, der mente, at hun var lovligt tidligt tilbage på arbejdsmarkedet efter fødslen af Trine.

»Vi kvinder kan være så fandens usolidariske nogle gange. Der var ekstremt mange, der havde enormt stort behov for at fortælle, hvor ondskabsfuld en mor jeg var, hvor selvcentreret en mor jeg var, og der var rigtig mange, der skrev til mig og antog, at jeg ikke ammede, og kom med lange historier om, hvordan de sad i vinden og ammede under et træ, og hvordan det havde givet dem det mest harmoniske barn, og nu skulle jeg bare være forberedt på ADHD og depression og alt muligt andet,« siger Sofie Linde i et interview til magasinet Vores Børn.

Sofie Linde fortæller, at de vrede e-mails kom som følge af, at hun blot var få uger på barsel, inden hun vendte tilbage til skærmen.

(ARKIV) Sofie Linde under pressemøde for sidste sæson af X Factor på DR. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere (ARKIV) Sofie Linde under pressemøde for sidste sæson af X Factor på DR. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Men selvom hun blev ked af de belærende beskeder, blev hun også harm, fortæller hun.

Derfor opfordrer hun også de kvinder, der blander sig i andres liv om at støtte i stedet for at pege.

Sofie Linde er bogaktuel med 'Fårking gravid', der udkom fredag.

Her fortæller hun blandt andet hudløst ærligt, at hun har fået foretaget en kirurgisk abort.

Sofie Linde blev sammen med sin mand, tv-værten Joakim Ingvardsen, forældre til datteren Trine i begyndelsen af 2018. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sofie Linde blev sammen med sin mand, tv-værten Joakim Ingvardsen, forældre til datteren Trine i begyndelsen af 2018. Foto: Nils Meilvang

'Jeg fik en abort. Kirurgisk. Jeg var egentlig overhovedet ikke ked af det, for jeg vidste, at det var det rigtige. Det sværeste ved det hele var faktisk, at jeg var panisk angst for ikke at kunne blive gravid igen efterfølgende,' skriver hun.

Det lykkedes heldigvis.

Og således blev Sofie Linde sammen med sin mand, tv-værten Joakim Ingversen, forældre til datteren Trine i begyndelsen af 2018, og Sofie Linde fødte lige før live-programmerne i 'X Factor' gik i gang.

Værtsparret blev gift lige før jul sidste år, og de har også lige købt hus.