Sofie Linde gav den gas med både numserysten og dans i pink heldragt i aftenens X Factor-finale.

Og det bliver ikke sidste gang, vi ser Sofie Linde på X Factor-scenen.

Den 29-årige vært er nemlig klar på endnu en sæson, når TV 2 sender X Factor igen næste år.

Kan vi forvente at se dig som vært igen?

Sofie Linde gik all in under aftenens finale. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sofie Linde gik all in under aftenens finale. Foto: Martin Sylvest

»Det kan du tro!« lød det promte fra Sofie Linde, da B.T. spurgte hende efter fredagens finale.

Sofie Linde har været vært siden 2016, og hun tager altså gerne en tørn mere. For hun er simpelthen bare vild med sit job.

»Jeg elsker at lave X Factor. Som vært rent håndværksmæssigt er det sindssygt udviklende at lave X Factor. Jeg prøver en masse forskellige ting, og jeg elsker de mennesker, der laver X Factor, og de mennesker, der er med i X Factor,« siger tv-værten og tilføjer:

»Der er kun plus på kontoen.«

Sofie Linde fik et hav af rosende ord med på vejen på sociale medier i løbet af aftenens program. Dels for sine forskellige kjoler, men især for sin optræden kort inden pausen.

Her kom hun på scenen med sangeren Malte Ebert, og de fremførte en version af hittet Shallow fra filmen A star is born. Sofie Linde sang dog kun en smule med.

Showet stoppede dog ikke her, for efterfølgende kom tv-værten på scenen i en tætsiddende pink dragt til sangen 7 rings af Ariana Grande.

Vinderen af årets X Factor-finale blev 23-årige Kristian Kjærlund, der gennem sæsonen har haft Thomas Blachman som mentor.