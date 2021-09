Ved sidste års Zulu Comedy Galla, satte værten Sofie Linde for alvor skub i metoo-debatten.

I sin efterhånden famøse tale nævner hun blandt andet, at hun som 18-årig – og nyansat på DR – stødte ind i en 'stor tv-kanon' til en julefrokost, hvor han truede med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke gav vedkommende et blowjob.

Men sådan forholder det sig ikke – tv-værten var nemlig fyldt 19 på det pågældende tidspunkt. Det skriver hun på sin Instagram-profil.

'Nu har jeg haft regnemaskinen fremme. Jeg har været i gemmerne og genlæst tidligere kontrakter – og jeg må erkende; Jeg har begået en fejl, men heldigvis en menneskelig en af slagsen,' skriver hun.

Opslaget har hun lavet, efter hun er blevet kontaktet af en journalist fra et unavngivent medie, der har haft gang i en dybdegående research af 'X Factor'-værtens alder ved den omtalte DR-julefrokost.

'Han har både været forbi mit gamle gymnasium, for med egne øjne at se på årgangsbilleder – samt kontaktet DR jura for at dobbelttjekke mine ansættelsesforhold,' fortæller hun i opslaget.

Sofie Linde understreger dog, at detaljen ikke ændrer noget ved talens budskab. Samtidigt forklarer hun, at hun ikke 'orker endnu en omgang i tabloid-ringen, hvor hun skal forsvare sin troværdighed og intentioner med talen.'

Sofie Linde i sit virke som 'X-Factor'-vært. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sofie Linde i sit virke som 'X-Factor'-vært. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

'Så hey; Beklager, at jeg ikke fik regnet de årstal ordentligt efter. Kikset, bevares. Det var simpelthen ikke med vanilje,' afslutter hun.

Hvorvidt det er en vigtig detalje om Sofie Linde var 18 eller 19 år på det pågældende tidspunkt, sættes der spørgsmålstegn ved i kommentarsporet, hvor flere kendte melder ind og viser støtte til den populære tv-vært.

Eksempelvis tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, som skriver 'Oh dear' sammen med en række emojis – blandt andet en, der græder af grin.

Tidligere 'X Factor'-dommer, sangeren Ankerstjerne, skriver: 'Du har den, Linde' efterfulgt af et hjerte.

'Ha ha ha, ja så smukt altid at opdage, at journalister går igennem ild og vand for at lave clickbait på en DR vært', skriver radiovært Sara Bro.

Komikeren Uffe Holm noterer sig, at det er ligegyldigt, om hun var 19 eller 39 år da episoden fandt sted: 'folk skal opføre sig ordentligt.'