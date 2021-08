Tv-vært Sofie Linde har paletten fuld og flere projekter i gang på en og samme tid.

Foruden at hun skal være vært på TV 2-programmet 'X Factor' har Sofie Linde og ægtemanden Joakim Ingversen købt hus på Langeland, som parret er i gang med en større renovering af.

Og det er netop dette, der bliver tematikken i et nyt tv-program, afslører Sofie Linde på sin Instagram-konto 'lindes_hus'.

'Well hello. I've got news', indleder tv-værten og fortsætter sit skriv:

'Flere af jer har spurgt, om der mon kommer et program omkring vores renovering på Long Island. Og det gør der, sørme så'.

Udover ovenstående tekst har Sofie Linde også delt en række billeder, der viser hende stå foran kameraer. Formentlig i færd med optagelserne til det nye program.

Det fremgår ikke, hvilken titel programmet ender med at få for nuværende. Det er dog noget, som Sofie Linde efterspørger forslag på hos Instagram-følgerne.

'Hvad pokker skal det hedde? Man kunne kalde det 'Bygge Bambi på Glat Is', 'Long Island Leif' – ja, mulighederne er mange. Hvad tænker I?', spørger Sofie Linde sine følgere om.

Sofie Linde og Joakim Ingversen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sofie Linde og Joakim Ingversen. Foto: Martin Sylvest

Huset, som Sofie Linde og Joakim Ingversen har købt, er ifølge Se & Hør på 220 kvadratmeter og ligger på Langeland. Ifølge mediet har huset kostet dem 695.000 kroner.

Over for Billed-Bladet har Sofie Lindes manager, Line Breinholt, tidligere fortalt, at parret skal benytte huset som et sommerhus.

Med det nye tv-program kan tv-seere altså få rig mulighed for at opleve Sofie Linde på skærmen. Tidligere på måneden bekræftede TV 2 således, at Sofie Linde vender tilbage i sin vante værtsrolle 'X Factor'.

I forrige sæson var hun på barsel og måtte for en stund give værtstafetten videre.

»Jeg glæder mig selvfølgelig til endnu en omgang i hele Danmarks familiebil 'X Factor'. Det har været en god og tiltrængt barsel, men nu er jeg klar, parat og spændt på at komme i gang igen,« udtalte Sofie Linde i en pressemeddelelse udsendt af TV 2 10. august.

»Jeg glæder mig til at gense alle mine gode og dygtige kollegaer, som jeg har savnet. Og så kan jeg næsten ikke vente med at sige: Rigtig hjerteligt velkommen til endnu en omgang 'X Factor'.«