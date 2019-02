Komikeren Sofie Hagen trækker stikket ligesom hendes kollega Sanne Søndergaard tidligere på måneden gjorde. Hun er træt af at skulle svare på spørgsmål fra journalister om blandt andet fedme og sexisme.

Derfor gider hun ikke længere lave stand-up i Danmark.

'Mine to shows i Danmark i april bliver mine sidste i Danmark. Jeg kan ikke. Eller, jeg kan godt. Jeg vil bare ikke,' skriver Sofie Hagen til sit opslag på Instagram.

Sofie Hagen skriver yderligere, at hun dog elsker at optræde i Danmark. Hun elsker sit publikum og Danmark på mange måder og skriver også, at det er det bedste sted, hun nogensinde har boet.

Men hun er godt og grundigt træt af at skulle forsvare og forklare, hvorfor hun er feminist.

»Jeg gider ikke sidde til flere interviews med journalister, hvor jeg skal forklare og forsvare feminisme, hvor jeg ikke får lov at tale om min stand-up, men hvor jeg i stedet bliver spurgt, om jeg kan fortælle specifikke historier om bestemte danske komikere, så de kan lave en 'shitstorm' ud af det,« skriver hun.

»Jeg har fået spørgsmål som: 'Har du nogensinde oplevet noget 'fedmefobi' eller sexistisk'. Hvad? Selvfølgelig har jeg det. Hvordan kan du svare på det? Jeg er blevet spurgt: 'Hvorfor mener du, at hvide mænd styrer hele verden?' Som om, det ikke er et faktum.«

I sit opslag på det sociale medie henviser hun også til komikeren Sanne Søndergaard, som også valgte at stoppe med at optræde i Danmark af samme grunde.

Sofie Hagen skriver også, at aktivister forlader - eller overvejer at forlade - Danmark for at tage til London. Og at andre kvindelige komikere også har gjort det.

»Kvindelige komikere tager til London for at optræde, eller stopper bare med at optræde i Danmark på grund af deres oplevelser.«

Komiker Sofie Hagen vil ikke optræde i Danmark mere på grund af sexisme og spørgsmål fra journalister om feminisme. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Til opslaget spørger en bruger Sofie Hagen ind til, hvem det er, hun henviser til af kvindelige komikere, ud over Sanne Søndergaard, der har valgt at forlade den danske comedy-scene. Men det vil hun ikke svare på. Sofie Hagen skriver også i sit opslag om en bestemt episode, hvor hun heller ikke nævner komikeren ved navn.

'En britisk politiker fortalte mig engang, at hun blev nødt til at blokere en dansk komiker, som blev ved med at chikanere hende på Twitter. Da hun fortalte mig hans navn, blev jeg nødt til at fortælle hende, at han både var meget kendt og respekteret i Danmark. Det er pinligt.'

Sofie Hagen har derfor også valgt at tage til Storbritannien, hvor hun mener, der er færre problemer i forhold til sexisme og 'fedmefobi'.

'... Med hensyn til social retfærdighed og at være progressiv inden for socialpolitik er Storbritannien årtier forud for Danmark. Og som en fed, 'queer' person, er det her, jeg fortrækker at arbejde.'

Af opslaget fremgår det, at hun stadig ser frem til sine to sidste shows i København og Aarhus, og at man kan forvente mere fra hende, inden hun forlader Danmark.

'Jeg elsker virkelig det show, jeg skal til at lave - som vil have verdenspremiere i Danmark. Det hedder 'The Bumswing'. Det er feministisk og fedme-positivt.' skriver Sofie Hagen afslutningsvis og gør samtidig sine følgere opmærksom på, at billetterne er tilgængelige på hendes hjemmeside.