»At påstå, at fedme ikke er skadeligt, er som at påstå, at tyngdekraften ikke eksisterer. Det er meningsløst.«

Sådan udtaler journalist Henrik Qvortrup til B.T., efter at han i DR 1-programmet 'Aftenshowet' debatterede med komiker Sofie Hagen omkring fedme, da de begge gæstede programmet.

Komikeren fortalte i programmet, at hun mente, at overvægtige mennesker blev diskrimineret for meget i samfundet, og hun fortalte i den forbindelse om en oplevelse på en restaurant, hvor hun følte sig overbegloet af en gruppe drenge, mens hun spiste.

Oplevelsen var ubehagelig for hende, og derfor opfordrede hun i torsdagens program til, at vi som mennesker skal behandle hinanden ordentligt uanset udseende.

Henrik Qvortrup kalder det meningsløst at påstå, at fedme ikke er skadeligt. Foto: Thomas Freitag Vis mere Henrik Qvortrup kalder det meningsløst at påstå, at fedme ikke er skadeligt. Foto: Thomas Freitag

Historien fik Henrik Qvortrup til at stille spørgsmålet: 'Anerkender du, at det kan være farligt at være tyk?', hvilket fik Sofie Hagen til svare tilbage med et 'nej'. Qvortrup mener dog alligevel, at spørgsmålet var på sin plads.

»Jeg synes, at spørgsmålet er relevant nok, når man samtidig gerne vil undgå den udskamning, som overvægtige er udsat for. Men jeg mener, at det er at gå et skridt for langt, når man påstår, at der ikke er et problem. For det tror jeg nok, at der er,« siger Henrik Qvortrup.

Som Henrik Qvortrup også efterfølgende konstaterede i programmet, var Sofie Hagen altså uenig med en række eksperter på området. En af dem er professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed Knud Juel.

»Svær overvægt har en række helbredsmæssige konsekvenser. Det betyder ikke, at man ikke kan finde en, der bliver 100 år, men gennemsnitligt er det en dårlig idé at indtage flere kalorier, end man forbrænder,« siger han til B.T.

Sofie Hagen er bedst kendt som standupkomiker. Hun har blandt andet optrådt ved Zulu Comedy Galla i 2012 i Operaen, hvor hun var en af de tre upcoming comedytalenter på scenen. Foto: Camilla Rønde Vis mere Sofie Hagen er bedst kendt som standupkomiker. Hun har blandt andet optrådt ved Zulu Comedy Galla i 2012 i Operaen, hvor hun var en af de tre upcoming comedytalenter på scenen. Foto: Camilla Rønde

Heller ikke leder af enheden for overvægtige børn og unge ved Holbæk Sygehus Jens-Christian Holm er enig med Sofie Hagen.

»Svær overvægt er den mest frygtindgydende sygdom, jeg har mødt i min 30-årige karriere. Ser man på, hvor mange der har overvægt og svær overvægt, og hvor mange komplikationer det medfører for patienterne, så er det klart den værste sygdom,« siger han.

Jens-Christian Holm oplyser, at listen over de sygdomme, som overvægt kan medføre, blandt andet tæller astma, søvnapnø, hovedpine, blindhed, forhøjet blodtryk og kolesterol, fedtlever og type 2-diabetes.

I torsdagens udgave af 'Aftenshowet' kalder Henrik Qvortrup også Sofie Hagen for en rollemodel, men spørger samtidig ind til, hvordan hun vil have det, hvis folk begynder at spise mere, fordi hun siger, at det er i orden. Noget, som komikeren fortæller, at hun 'ville have det rigtig godt med'.

»Jeg synes, at hun er en god rollemodel, fordi at hun tør stå ved, den hun er. Men det er knap så godt, hvis det bliver ført over i et budskab om, at man kan spise, hvad man vil, fordi det ikke er sundhedsskadeligt,« siger Henrik Qvortrup.

Heller ikke Knud Juel er imponeret af komikerens optræden i programmet. Han kalder det 'en dårlig idé, at en kendis udtaler sig sådan'.

Også Jens-Christian Holm finder det problematisk, at Sofie Hagens udtalelse i programmet giver indtryk af, at hun ikke mener, at det er farligt at være overvægtig.

»Det er exceptionelt uheldigt, når folk udtaler sig så skråsikkert om noget, som de reelt ikke ved særlig meget om. Det bidrager til, at vi ikke tager overvægt alvorligt. Hun ved jo ikke, hvad hun snakker om. Det, der er så ubarmhjertigt med svær overvægt, er, at det er en meget kompleks sygdom,« siger han og uddyber:

Jens-Christian Holm er leder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge ved Holbæk Sygehus. Han kalder det exceptionelt uheldigt, når folk som Sofie Hagen udtaler sig skråsikkert om noget, uden at have den nødvendige faglige indsigt. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Jens-Christian Holm er leder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge ved Holbæk Sygehus. Han kalder det exceptionelt uheldigt, når folk som Sofie Hagen udtaler sig skråsikkert om noget, uden at have den nødvendige faglige indsigt. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Så når en komiker uden faglig indsigt udtaler sig om emnet, er der stor risiko for, at lytterne ender i en situation, hvor de i alvorlig grad undervurderer, hvad svær overvægt er. Det medfører typisk, at vi hverken forstår den reelle udfordring eller tager det tilsvarende alvorligt. Deri ligger en stor risiko for, at lytterne bliver ført bag lyset,« siger Jens-Christian Holm.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Sofie Hagen om sin medvirken i 'Aftenshowet'. Hun ønsker dog ikke at medvirke i et interview. I stedet gav hun følgende besked via sin pressekontakt:

»Aldrig. B.T. kan rende mig i røven.«

Da B.T. efterfølgende spørger Sofie Hagen, om hun har en kommentar til eksperternes kritik, svarer hun ligeledes gennem sin pressekontakt med et 'nej'.