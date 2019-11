I et stort interview med Rasmus Seebach, fortalte den folkekære sanger onsdag til B.T., at Sofie Gråbøl blev som en storesøster for ham under indspilningerne til den danske film ‘Carmen og Babyface’ fra 1995.

Sofie Gråbøl var 26 år og allerede dengang et stjerneskud. Rasmus Seebach blot 12 år gammel.

Da B.T. møder Sofie Gråbøl på den røde løber til prisfesten 'Isbjørnen' på Nordisk Film i Valby, fortæller hun mere om deres tætte forhold, og hvad der gjorde den unge dreng så speciel.

Skuespillerinden fortæller også, at de først mødte hinanden igen mange år senere, hvor Seebach mindede Gråbøl om en detalje, hun havde glemt alt om.

Selvom 'Carmen og Babyface' solgte blot 11.659 billetter, blev Rasmus Seebach rost for sin rolle og tilbudt at spille med i flere film.

Men han takkede nej, fordi han hellere ville spille fodbold. Oplevelsen satte til gengæld dybe spor.

»Sofie Gråbøl var allerede en erfaren skuespiller og blev lidt en slags storesøster for mig. Hun gjorde, at jeg kunne slappe af og hygge mig de tre måneder, det stod på,« siger sangeren til B.T.

Og Sofie Gråbøl bekræfter det særlige forhold, de to havde imellem sig i tre måneder.

»Det var min sidste teenageopgave. Jeg var 26 og spillede en på 16,« siger Sofie Gråbøl og griner.

»Jeg kunne nærmest være hans mor.«

»Han var en sød og meget følsom dreng. Man kunne mærke, han havde noget helt særligt. Der er et godt hjerte gemt derinde,« siger hun.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun følte sig som hans storesøster, svarer hun:

»Det var nok mere moderligt. Jeg var nok mere mor. Jeg var, som man er, når man møder børn, man skal arbejde med,« siger Sofie Gråbøl.

For 10 år siden sendte Rasmus Seebach så sine første hits ud i det danske land.

Det var omtrent dengang, at Sofie Gråbøl og Rasmus Seebach mødte hinanden igen i 2009 til et nytårsshow på tv.

Rasmus Seebach optrådte med ‘Den, jeg er’ om sin afdøde far, Tommy Seebach, og Sofie Gråbøl anede ikke, at han lavede musik.

»Så det var enormt rørende at se ham stå frem som et voksent menneske, der pludselig gav alt det, han havde i sig, den følsomhed man kunne mærke dengang, og som nu kom ud i utroligt stærke og smukke sange.«

»Det var meget smukt, for jeg kunne godt regne ud, at han ikke havde det så let som andre 12-årige.«

»Og han har jo ikke haft det super let. Han har haft masser af kærlighed, men der har også været svære ting,« siger Sofie Gråbøl, der husker en særlig detalje.

»Jeg gik hen til ham. Han sagde, jeg havde sendt ham et postkort. Det kan jeg så ikke huske. Jeg kan kun huske, han har sagt det.«

»Siden har jeg ikke set ham,« siger Sofie Gråbøl, der får plads på et af de mange runde borde lige foran scenen. Se hvem der vandt her.

Sofie Gråbøl er snart aktuel i det danske filmeventyr ‘Harpiks’ om en familie, der lever et isoleret liv langt ude i en skov. Hun spiller en gigantisk stor mor, der mod sin vilje ser sine børn gå på opdagelse i den virkelige verden.

‘Carmen og Babyface’ handler om et teenage-søskende par, der flytter på landet med deres mor. Det giver også sine udfordringer.

De folkekære skuespillere Ulla Henningsen og Waage Sandø medvirker også i filmen, der er instrueret af Jon Bang Carlsen.