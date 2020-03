Sofie Gråbøl køber en ny bolig, og det er ikke et hvilket som helst hjem, hun har anskaffet sig.

Hun har nemlig købt et rækkehus på Østerbro, hvor huspriserne bestemt ikke er i den lave ende.

11.350.000 danske kroner har den populære skuespillerinde givet for 124 kvadratmeter for et smukt rækkehus, skriver Se og Hør.

De skriver videre, at skuespillerinden tidligere har været bossidende i København K, men nu rykker hun altså eftersigende ud til et brokvarter.

Sofie Gråbøl ankommer til uddeling af ROBERT-priserne i København, søndag 3 februar 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sofie Gråbøl ankommer til uddeling af ROBERT-priserne i København, søndag 3 februar 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Det nye hjem er dog ikke det eneste, som Gråbøl kan glæde sig over i disse dage.

Hun har nemlig også vind i sejlene professionelt, hvor hun spiller sammen med nogle af Hollywoods største navne i HBO-serien 'The Undoing'.

Serien instrueres af Susanne Bier, og medvirkende tæller blandt andet Nicole Kidman, Hugh Grant og Donald Sutherland. Sofie Gråbøl, som vakte international opsigt i sin rolle i krimiserien 'Forbrydelsen', har i år medvirket i filmatiseringen af den danske forfatter Ane Riels prisbelønnede roman 'Harpiks', og desuden har hun været med i tv-serien 'Gentleman Jack.'

"The Undoing" forventes at få premiere på HBO Nordic i maj 2020.