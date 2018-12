Når danskere rundt om i landet i aften sætter sig ved julebordet, starter en aften fyldt med traditioner, og for skuespiller Sofie Gråbøl er julen bestemt ikke altid lige nem.

»Jeg kender helt klart følelsen af minefelt til jul, og min familie er en moderne puslespilsfamilie, så der er ikke noget, vi plejer. Hvert år skal vi altid finde ud af, hvem er hvor og hvordan,« forklarer Sofie Gråbøl.

Den 50-årige skuespiller har julen igennem været aktuel i Paprika Steens julekomedie Den tid på året, som portrætterer en familie, der i den grad har deres jule-udfordringer.

Sofie Gråbøl blev i 2006 skilt fra sin daværende mand, filmklipper Jacob Thuesen, og trods skilsmissen holder hun og eks-manden dog fast i julen sammen.

Hvad spiser du selv juleaften?

»Jeg har altid holdt jul med mine børn og deres far, og så er der forskellige konstellationer i hans og min familie,« fortæller skuespilleren.

Hun er selv meget glad for jul, og i perioder har det måske endda taget en smule overhånd.

»Jeg har været sådan en, der gik virkelig meget op i julepynt, men jeg synes, jeg har droslet ned. Jeg har været sådan en, der lavede hjemmelavede chokolader og gik fuldkommen over grænsen og stressede, men det gør jeg ikke mere,« griner Sofie Gråbøl.

Hun er så glad for julen, at det også nogle gange kan blive en hæmsko for hyggen.

Mit problem er også nogle gange, at jeg vil så gerne have, det er hyggeligt, at jeg bliver ked af det, hvis det ikke er hyggeligt. Sofie Gråbøl

»Mit problem er også nogle gange, at jeg så gerne vil have, det er hyggeligt, at jeg bliver ked af det, hvis det ikke er hyggeligt. Og det er jo også en barnlig forventning. Den aften skal jo i det hele taget indfri rigtig mange forventninger,« siger Sofie Gråbøl.

Julen er dog blevet nemmere, og i takt med at børnene også er blevet ældre, er de stressende 24 kalendergaver eksempelvis skiftet ud med nogle færre og større gaver.

Gaver under træet skal dog ikke mangle.

»Nogle gaver kan være ekstravagante, og nogle kan være beskedne. Der er ikke nogen regel, men jeg kan godt lide, der er gaver under træet. Jeg kan godt lide, at vi allesammen får, modsat fødselsdag. Og de gange, vi har droppet gaver, synes jeg, det er lidt kedeligt. Så barnlig er jeg,« griner Sofie Gråbøl.