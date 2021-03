Nu kan Sofia Vergara endelig ånde lettet op.

For efter en længere retssag mod sin eksmand, så er det slået fast, hvem der har ret til at benytte sig af eks-parrets nedfrosne, befrugtede æg.

Det skriver magasinet People, som er kommet i besiddelse af retsdokumenterne fra retten i Los Angeles.

Den 48-årige colombiansk-amerikanske 'Modern Family' skuespillerinde har siden 2017 kæmpet om retten til permanent at forbyde eksmanden Nick Loeb i at bruge parrets nedfrosne æg.

Sofia Vergara og Nick Loeb dannede par i nogle år. Sammen gik de til fertilitetsbehandling. Her fik de nedfrosset befrugtede æg, som er hele omdrejningspunktet for retssagen. (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT) (OSCARS-PARTIES) Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Sofia Vergara og Nick Loeb dannede par i nogle år. Sammen gik de til fertilitetsbehandling. Her fik de nedfrosset befrugtede æg, som er hele omdrejningspunktet for retssagen. (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT) (OSCARS-PARTIES) Foto: DANNY MOLOSHOK

Og blokeringen er nu blevet en realitet.

Parret blev brød forlovelsen tilbage i 2014 efter, at de året forinden havde været i fertilitetsbehandling.

Æggene, som har befundet sig på ART Reproductive Center i Beverly Hill, har Sofia Vergara ville destruere lige siden bruddet, hvilket Nick Loeb ikke har villet tillade, da han gerne vil have, at en rugemor føder børnene.

Derfor sagsøgte han skuespillerinden for at få forældremyndighed over de befrugtede æg og for at få Vergara dømt for omsorgssvigt. Den nu afsluttede retssag var hans tredje forsøg på at få retten til æggene.

Ved de første retsmøder fremgik det, at parret ved de første fertilitetsbehandlinger underskrev en aftale, der netop lød på, at begge parter skulle give grønt lys, før de kunne bruge de befrugtede æg.

Men det mente Nick Loeb var ugyldigt, da han mente, at han havde underskrevet aftalen under tvang.

Den officielle dom lyder så nu: »Det kræver en eksplicit nedskrevet tilladelse fra den anden person for, at man kan bruge æggene.«

Ingen af partnerne har givet en officiel udtalelse endnu.