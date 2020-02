Sofia Richie smider tøjet i en ny reklame for det australske tøjfirma Rolla's.

Den 22-årige model har lagt to billeder på sin Instagram, hvor hun poserer foran kameraet kun iført bukser.

Billederne er taget i forbindelse med en ny kampagne, hvor Sofia Richie lægger navn til en ny kollektion af denim bukser.

Kampagnen kører på Instagram under hashtagget '#sofiarichiexrollas'.

Coming soon with @rollasjeans 02.23.20! Want to party with me at the launch? #SofiaRichiexRollas #rollasjeans

Sofia Richie, som er datter af Lionel Richie, danner par med Scott Disisk, som nok er mest kendt for sit turbulente forhold til Kourtney Kardashian.

Sofia Richie og Scott Disick fandt sammen i sommeren 2017.

Og i oktober 2019 havde hun sin tv-debut i 'Keeping Up With the Kardashian'.

Her var hun på ferie med kæresten Scott Disisk og hans ekskæreste Kourtney Kardashian, som han har tre børn sammen med.

Afsnittet var rimelig akavet til tider, men det er altså ikke derfor, at Sofia Richie har valgt at trække sig fra programmet.

I et interview med Entertainment Online fortæller Sofia Richie, at hun hellere vil satse på sin skuespillerkarriere.

»I et stykke tid har jeg følt, at jeg har holdt mig tilbage fordi jeg var bange for at fejle.«

»Men 2020 bliver mit år uden frygt! Jeg vil lave nogle skuespillerjobs meget snart,« fortæller hun.