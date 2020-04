Så er der ballade i Markle-familien igen.

Denne gang er det storesøsteren Samantha Markle, der langer ud efter den tidligere engelske hertuginde Meghan Markle.

Den 54-årige Samantha Markle har udtalt, at så snart Meghan Markle blev kendt, skar hun sine venner og familie fra. Det skriver MSN.com.

»Der er ingen undskyldning for at opføre sig sådan. Der er ikke nogen, der har behandlet hende dårligt. Det er egoistisk, og hun har opført sig, som om hun var et egern, der hamstrede nødder for at overleve vinteren,« siger Samantha Markle til Daily Star Online, og fortsætter:

»Da hun blev kærester med prins Harry, besluttede hun sig for, at skære alle fra, fordi hun var bekymret for, om folk ville have hendes penge. Det er fuldstændig skørt. Der er ingen, der vil have noget fra hende.«

Samantha Markle mener, at 35-årige Meghan Markle ændrede sig, efter at hun fik en stor rolle i den amerikanske serie 'Suits'.

Her blev Meghan Markle verdenskendt, og allerede der begyndte forholdet til familie og venner at skrante.

Da Meghan Markle så fandt sammen med prins Harry, gik det for alvor galt i familien.

Samantha Markle fortalte videre til Daily Star Online, at Meghan Markle ikke har behandlet deres far særligt godt.

Blandt andet har Samantha Markle tidligere udtalt, at faren intet hørte fra Meghan Markle, da han fik to hjerteanfald.

Samantha Markle mener ikke, at faren har fortjent den behandling, som Meghan Markle har givet ham:

»Hun tog alt æren for sig selv. Hun har ikke været ham taknemmelig for noget af det, han har gjort for hende,« afslutter Samantha Markle.