På etårsdagen for den tragiske helikopter-ulykke, der slog Kasper Schmeichels klubchef ihjel, afslører familiemedlem nu, at prins William og hans familie skulle have fløjet med samme helikopter kort efter.

Den 27. oktober 2018 lettede fodboldklubben Leicester City FC's 60-årige overhoved Vichai Srivaddhanaprabha og fire ansatte op fra midtercirklen på Leicester City FC's stadion for få minutter senere at styrte ned på parkeringspladen udenfor, hvor helikopteren brød i brand.

Vichai Srivaddhanaprabha var en af prins Williams personlige venner. De havde blandt andet spillet polo sammen.

Kate Lechowicz, der er søster til helikopter-pilotens forlovede, som også døde i ulykken, fortæller til The Sun, at det var meningen, at prins William skulle have fløjet med samme helikopter kort efter ulykken. Det var meningen, at hans hustru Kate og deres tre små børn, George, Charlotte og Louis skulle have været med ombord.

»De havde planlagt at flyve sammen i november, kort efter at helikopteren styrtede,« fortæller hun til den engelske avis.

»William havde sagt til Eric (Piloten): 'Næste gang bliver det med Kate og børnene'. Han mente, det ville være en god oplevele for hele familien.«

Ifølge Kate Lechowich havde prins William et godt forhold til helikopterpiloten og havde været ude og flyve med ham talrige gange.

»Han fortalte mig, at han (Prins William, red.) elskede hans (piloten, red.) skæve form for humor og havde stor respekt for hans pilotevner.«

Prins William holdt sidste år en tale for de afdøde. Her står han ved siden af et billede af klubejer Vichai Srivaddhanaprabha. Foto: ARTHUR EDWARDS Vis mere Prins William holdt sidste år en tale for de afdøde. Her står han ved siden af et billede af klubejer Vichai Srivaddhanaprabha. Foto: ARTHUR EDWARDS

Det er siden kommet frem, at ulykken skyldtes en teknisk fejl på en fodpedal, som gjorde, at helikopteren drejede til højre istedet for til venstre, så piloten mistede kontrol med styringen.

Udover prins William havde også den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel et nært forhold til klubejeren.

Da helikopteren brød i brand, forsøgte han angiveligt heroisk at redde de forulykkede ud, men blev holdt tilbage af politiet.

Han fortalte i foråret om sin sorg til B.T.: »Vi var alle meget tætte med ham og havde fantastiske minder med ham. Dem må vi være glade for. Det tager den tid, det tager, men det er noget, der altid vil sidde i klubben.«