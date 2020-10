Da Søs Fengers far døde af kræft, troede hun, han var forsvundet af sig selv.

Måske fordi han ikke kunne lide hende, husker den 58-årige sangerinde tilbage.

I et forsøg på at skåne sin dengang fem-årige datter havde Søs Fengers mor nemlig gemt alt det hårde væk.

Det gør man gudskelov ikke længere, fortæller sangerinden, da B.T. møder hende i forbindelse med årets 'Knæk cancer live', hvor hun lørdag aften sang sit megahit 'Inderst inde'.

Værterne Janni Pedersen og Louise Wolff på scenen da TV 2 afholder Knæk Cancer Live i Brøndby, lørdag den 24. oktober 2020..

Moderens misforståede godhed kom nemlig til at betyde, at hun i puberteten havde svært ved at give sig hen i kærligheden, da hun altid havde en underbevidst fornemmelse af, at den hun elskede en dag ville forsvinde - som hendes far havde gjort.

»Det var pludselig meget eksotisk at kunne tale om sin far. Når de andre børn gjorde det, tænkte jeg, 'Ej, hvor må det være lækkert at kunne sige: 'Nu kom far hjem fra arbejde',' - bare noget, der indeholdt ordet 'far',« husker Søs Fenger tilbage.



Da hun var fem år gammel forstod hun ikke, at hendes far var død af kræft. Han var bare 'forsvundet'.



Ifølge sangerinde brugte man ikke børnepsykologer eller talte om, hvordan barndomstraumer kunne få indvirkning på voksenlivet, hvis ikke de blev bearbejdet.