Søs Egelind har i sit 61 år lange livet gennemgået en del større kriser, hvor hun har været nødt til at forsøge at finde tilbage til sig selv.

At blive forældreløs, at blive forladt og at få konstateret en alvorlig sygdom to gange har i den grad sat livet i perspektiv for den garvede komiker og skuespillerinde.

Det åbner hun op om i et interview med Hendes Verden.

»Der skal meget til, at jeg mister grebet, for jeg er stærk og positiv af natur. Men når det sker, er det dér, du står din prøve, om du kan finde tilbage til dig selv. Det er der, du bliver spurgt, om du har kræfter nok,« siger Søs Egelind og fortsætter:

Skuespiller Søs Egelind. Foto: Linda Kastrup Vis mere Skuespiller Søs Egelind. Foto: Linda Kastrup

»Det er for eksempel sket, da jeg blev forældreløs, blev forladt, fik en alvorlig sygdom. Så kommer spørgsmålet: Kan du holde fast i dig selv nu? Hvis du overhovedet får noget ud af kriserne, er det, at du opdager, at du kan. Dét kan jeg.«

Ifølge hende har kriserne givet hende et fokus på de vigtige ting i livet. Og her er tilgivelse noget at det mest essentielle for hende.

‘Hvorfor skulle jeg lige få kræft to gange?’ er et af de spørgsmål, hun lige så godt kunne have stillet sig selv igen og igen, fortæller hun. Men det havde gjort hende til et offer, og det vil hun absolut ikke være.

Så i stedet vælger hun at tilgive det tilfælde, at netop hun skulle få den alvorlige sygdom hele to gange.

For som hun siger, så bliver man ikke klogere af at spørge ‘hvorfor lige mig?’ Tværtimod. For svaret er jo ikke, at det var fordi, man stjal tyggegummi hos købmanden, da man var fem år.

Noget andet, som har sat sig som en dyb smerte i Søs Egelind, var dengang hun som seks-syvårig blev bedt om at vælge, om hun ville bo hos sin mor eller far, da de blev skilt. Hun fortæller, at det føltes som om, hun skulle tage parti, og at det var enormt smertefuldt.

Det var moren, som valget faldt på, og det at skulle tage valget har præget hende i hele livet, da børn nemt får dårlig samvittighed, siger Søs Egelind.

Det betød også, at hun var meget bevidst om selv at ville gøre det anderledes, dengang hun selv blev skilt fra filmfotografen Bjørn Blixt, med hvem hun har de to døtre Molly Maria Blixt Egelind og Carla Sofia Blixt Egelind.



Og hun mener bestemt også, at hun lykkedes med at gøre det på en anden måde, end hendes egne forældre formåede.