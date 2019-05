Sorglinjen havde onsdag kronprinssesse Mary på besøg.

Fra klokken 17 til 18 sad hun foran telefonen på lige linje med de andre frivillige og modtog opkald.

»Kronprinssen mødte vores frivillige, som selv har mistet. Hun tog udgangspunkt i sit eget take, da hun sad og så telefonen,« lød det fra Preben Engelbrekt, som er direktør i Det Nationale Sorgcenter, som Mary er protektor for.

B.T. var onsdag eftermiddag til stede foran Sorglinjens kontorer i Indre København

»Dem, vi var sikre på, havde mistet, blev stillet ind til Kronprinssessen,« fortæller direktøren.

»Jeg foreslog Kronprinssen at tage flere vagter, fordi det gik så godt. Det ville hun overveje.«

Kronprinsse Mary har selv oplevet at miste sin mor Henrietta. Det skete i 1997, og Mary har før sat ord på sorgen.

B.T. forsøgte at få en udtalelse fra kronprinsesse Mary, men hun valgte ikke at udtale sig til pressen i dag. Senere på aftenen kom der en pressemeddelse ind fra Sorglinjen.

Kronprinsesse Mary besøgte Det Nationale Sorgcenter i København og tog selv telefonen (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere Kronprinsesse Mary besøgte Det Nationale Sorgcenter i København og tog selv telefonen (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

'Kronprinsessen er med besøget på Sorglinjen med til at vise efterladte i hele Danmark, at det er ok at række ud efter støtte og hjælp.'

'Og at der er hjælp at hente på Sorglinjen’, lyder det fra direktør Preben Engelbrekt i pressemeddelelsen.

Antallet af dødsfald stiger markant i Danmark, ifølge organisationen. Den demografiske udvikling i Danmark betyder, at antallet af årlige dødsfald vil stige med mere end 25 procent over de næste 20 år.

Næsten 800 efterladte har fået støtte og hjælp på Sorglinjen, siden den åbnede i januar 2019.