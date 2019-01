22. december blev sangeren Søren Sko gift for anden gang – med den samme kvinde.

Brylluppet stod på Bali, hvor Søren Sko og hans udkårne, Malene Bak Frederiksen, lod deres kærlighed velsigne efter hinduistiske traditioner.

Allerede i september blev de to første gang viet i Frederiksberg Kirke i overværelse af venner og bekendte.

Brylluppet var ganske særligt. Men det var mødet mellem de to også, fortæller Søren Sko i et interview med Fyens.dk

Søren Sko er sanger og komponist.

Efter at han havde mødt sin nye kærlighed tre gange med års mellemrum, blev det for tre år siden tvingende nødvendigt for sangeren at gøre noget ved det.

Tredje gang, han mødte yogalærer Malene Bak Frederiksen, var en tilfældig dag på Frederiksberg Allé i 2015.

Han fortæller, at de drak kaffe, og at han kyssede hende.



Derfra var der ingen vej tilbage.

Oplevelsen lærte Søren Sko, at man altid skal sige sandheden, også når den er smertefuld.



»Alting væltede bagefter, men så var katten ude af sækken, og så kan man deale med det. Da vi skulle giftes, havde jeg en samtale med en præst, som sagde, at noget af det vigtigste, man kan gøre som menneske, både i kristen forstand og i det hele taget, er at sige sandheden. Hvor ondt det end må gøre, så sig sandheden. Hvis man putter med tingene, hober de sig op og bliver til alt muligt grimt. Det er i virkeligheden det, jeg har lært allermest af: Sig sandheden og spil med åbne kort. Løgnen er svær at have med at gøre,« siger han til Fyens.dk



Sandheden for tre år siden var, at han måtte bryde ud af det forhold, han havde været en del af i 33 år.



Sammen med sin tidligere partner har Søren Sko to voksne sønner.

Søren Sko og Palle Torp udgav flere album i 1990erne. Blandt andet 'On a Long Lonely Night'. I november udgav de deres nye album, 'Heaven Is on Our Side'.

Det er ikke kun i privatlivet, at der er fart på for Søren Sko.

Sangeren slog igennem, da duoen Sko/Torp i 1990 udgav albummet 'On Aa Long Lonely Night'. I november var der nyt fra makkerparret.

Da udgav Søren Sko og Palle Torp albummet 'Heaven Is On Our Side'.

Da den nygifte sanger samtidig har travlt med sin solokarriere, betyder det, at hans koncertkalender er booket frem til maj 2019.