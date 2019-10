DR-koryfæet Jytte Dreyer er død i en alder af 92, og hun efterlader sig et imponerende CV, der omfatter titler som både foredragsholder, tv-vært, producer og tilrettelægger. I 1977 førte hendes karriere hende sammen med den haveglade jyde Søren Ryge.

»Jeg var fuldstændig ny, hvad angår fjernsyn. Jeg var bare havemand, der intet vidste om at lave fjernsyn,« fortæller han til B.T..

Og det var her, Jytte Dreyer kom ind i billedet. Hun var nemlig fra haveprogrammernes spæde start og nogle år frem producer og tilrettelægger. Et samarbejde, som Søren Ryge mindes med et smil.

»Vi klingede, og vi snakkede godt sammen. Hun fortalte om sin familie, og jeg fortalte om min. At lave fjernsyn med Jytte var altid en glæde.«

Arkivfoto af Jytte Dreyer. Foto: ERIK JEPSEN Vis mere Arkivfoto af Jytte Dreyer. Foto: ERIK JEPSEN

Særligt ét program, som de to lavede sammen, husker han godt. Den i dag mangeårige tv-vært og produktionsholdet havde i start 80’erne fået lov til at besøge Gråsten Slotshave hen over sommeren.

Noget, der ikke var alle forundt, for om sommeren residerede dronning Ingrid på slottet. Alligevel fik de lov til at filme i haven i et par dage, hvor de fulgte slotsgartneren.

»Og så skete det, at vi pludselig fik en invitation fra Dronningen, der ville drikke te med os på terrassen.«

Det tilbud kunne Søren Ryge, Jytte Dreyer og holdet ikke sige nej til, og straks fór de afsted. Søren Ryge husker, hvordan han selv var iført lyse sommerbukser og jesussandaler.

»Meget hurtigt endte det med at blive en samtale mellem Dronningen og mig. Hun var jo også selv meget interesseret i haver, så vi sad som to havefolk og råhyggede, mens vi talte om primulaer.«

Faktisk gik samtalen så godt, at Søren Ryge så sit snit til at spørge Dronningen, om de ikke skulle gå en tur i haven. Med kamera, naturligvis.

Dronningen sagde ja, såfremt fotografen ikke kom for tæt på. Lydmanden var modsat nødt til at komme meget tæt på Dronningen.

»Så stod han der og fumlede med en lille mikrofon på hendes sommerkjole. Jeg kan huske, at Jytte Dreyer stod med helt store øjne og betragtede det,« griner Søren Ryge

Søren Ryge Petersen (født 31. juli 1945) er en dansk tv-vært, journalist, forfatter og filosof. Han lavede sine første programmer i 1977. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Søren Ryge Petersen (født 31. juli 1945) er en dansk tv-vært, journalist, forfatter og filosof. Han lavede sine første programmer i 1977. Foto: Thomas Sjørup

Og sådan gik det altså til, at Søren Ryge og Jytte Dreyer lavede et program, som han i dag kalder ‘legendarisk’.

Med årene blev havemanden mere eller mindre selvkørende og havde derfor ikke på samme måde brug for en producer til at holde ham i ørerne. Ham og Jytte Dreyer holdt dog kontakten og mødtes årligt på kunstudstillinger. Sidst de så hinanden var sommeren 2018.

»Vi satte os altid straks ned og begyndte at mindes gamle dage. Jeg har kendt hende rigtig godt og betragtet hende som en vigtig og god ven,« fortæller han, før han afslutter:

»Jytte var et fuldstændig hyggeligt, rart, venligt og ordentligt menneske. Der var ingen svig og pjat med hende.«