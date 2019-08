Torsdag aften blev der afholdt 'Zulu Comedy Galla', og aftenens vært, Søren Rasted, havde forberedt et show, der tog udgangspunkt i ét bestemt tema.

I løbet af showet hyldede han nemlig flere kontroversielle personligheder, der har været i mediernes søgelys det seneste år.

For det første optrådte han med et Michael Jackson-nummer, hvor små drenge dansede rundt i hvide jakkesæt.

Ifølge værten selv var det ikke kun krænkelser, der var fokus på.

Aftenens vært, Søren Rasted. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Jeg synes, temaet handlede om sammenhold, og vi bør fokusere på det, der samler os i stedet for at fokusere på de ting, der skiller os ad,« fortæller han, da B.T. fanger ham umiddelbart efter showet, mens han samtidig indrømmer, at han til tider gik lidt over stregen:

»Der var selvfølgelig et par uheldige tiltag, må man sige.«

Under showet pustede værten endnu en gang til ilden, da han valgte at optræde som den sexanklagede amerikanske sanger R.Kelly, mens han var flankeret af to kvinder på scenen i Operaen i København.

Kendissen mener, det er vigtigt, at vi griner mere, end vi nogensinde har gjort:

Anders Matthesen med prisen for 'Årets komiker'. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Der er meget af verden, der er blevet censureret, uden at vi rigtig tænker over det, og de sociale medier er med til at gøre, at vi ikke tør sige det, som vi gerne vil. Derfor er humor rigtig god i den sammenhæng.«

'Den korte radioavis' lagde derimod ikke skjul på, at de havde fokus på krænkelseskulturen, da deres komiske indslag blev vist under showet.

Det var i øvrigt første gang, at 50-årige Søren Rasted var vært ved 'Zulu Comedy Galla', hvor Anders Matthesen løb med prisen som 'Årets komiker'.

En tydelig berørt Mads Holm vandt 'Talentprisen', hvor der medfølger en check på 100.000 kroner.