Selvom der er gået tre år, siden Søren Rasted og Lene Nystrøm besluttede at lade sig skille efter 16 års ægteskab, betragter den 51-årige hitmager fortsat den norskfødte ditto som kvinden i hans liv.

Det fortæller han i Heartbeat-podcasten 'Bucket List', hvori han sammen med Le Gammeltoft skal skrive en liste over de ting, han gerne vil nå, inden han dør.

Her bliver han således spurgt, om en af de ting er at blive gift igen.

Søren Rasted afviser umiddelbart:

»Min ekskone og jeg har det rigtig godt sammen. På en eller anden måde vil hun altid være kvinden i mit liv - har jeg i hvert fald indtryk af.«

»Ikke at jeg ikke sagtens kan elske en anden, men jeg har ikke det behov for at skynde mig ud og finde en.«

At de to har det godt sammen, stod klart så sent som for et par uger siden, da de side om side fejrede datterens konfirmation.

Aqua fotografere i 2017 i forbindelse med kommende koncerter og 'Vi elsker 90'erne'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Aqua fotografere i 2017 i forbindelse med kommende koncerter og 'Vi elsker 90'erne'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Foruden datteren India på 15 år, har eksparret også sønnen Billy på 14 år.

Deruover har parret flere virksomheder sammen, ligesom de naturligvis også altid vil dele deres fælles fortid i Aqua.

Her var det primært Søren Rasted og Claus Norreen, som skrev de store hits, mens Lene Nystrøm og René Diff stod forrest, når de skulle fremføres.