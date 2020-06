For tre år siden gik Aqua-parret Lene Nystrøm og Søren Rasted fra hinanden efter 16 års ægteskab.

Lige siden har de været gode venner og sørget for at holde sammen af hensyn til deres to børn.

Det beviste de også denne weekend, hvor de var sammen om at fejre deres datter Indias konfirmation.

Det skriver Lene Nystrøm selv på Instagram.

The Nystrøm Rasteds for India

Her lagde hun søndag et billede op af sig selv og eks-manden, hvor de står sammen og holder tale for datteren med teksten 'The Nystrøm Rasteds for India.'

På billedet ses Lene Nystrøm læse op af et papir, mens en tydelig rørt Søren Rasted kigger på ekskonen.

På en Instagram Story deler hun også et billede af datteren iført en smuk, hvid kjole.

Opslaget er naturlig nok bliver fulgt af et hav af lykønskninger fra Nystørms mange følgere.