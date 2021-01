Det er efterhånden snart tre år siden, at Søren Pind forlod dansk politik, men det er først for nyligt, at han for første gang overvejede et comeback.

Det afslører den tidligere uddannelses- og forskningsminister i det nye og yderst omtalte program 'Mads og A-holdet', som har premiere fredag.

Her har Søren Pind sat til rette sammen med tv-værten Sofie Linde og filminstruktøren Hella Joof for at være de første i rækken af kendisser, der skal diskutere dilemmaer sammen med Mads Steffensen i hans nye program.

På trods af danskernes mange bekymringer rundt omkring i landet, så har 'A-holdet' tid til at snakke lidt om deres eget privatliv, og det er i den forbindelse, at Søren Pind afslører, at han kun en enkelt gang har haft overvejet at blive politiker igen.

Og dét skyldes noget, der skete for nyligt. Nemlig minkskandalen.

»Uden at være hoven eller arrogrant, så kunne jeg jo bare være blevet siddende, så nej, jeg savner det ikke,« svarer Søren Pind, da han bliver spurgt af Mads Steffensen om, hvorvidt han har fortrudt sit farvel til politik.«

»Men der har været ét øjeblik, hvor jeg gerne ville være der i Folketingssalen, og det er det øjeblik, hvor de slagtede alle minkene,« fortsætter han.

»Der blev jeg faktisk vred, og det har jeg ikke prøvet før, så der tænkte jeg faktisk på, hvor meget det måtte sitre i Folketingssalen, og at jeg gerne ville have fortalt dem, hvor David købte øllet.«

Søren Pind fortæller desuden i programmet, at øjeblikket, hvor han gerne ville tilbage i politik, er forsvundet igen.

Den tidligere minister har da også rigeligt med muligheder for at få sin meninger frem på sociale medier, hvor han især er kendt for at dele mange opslag på Twitter. Noget, som han også bliver drillet for af Mads Steffensen i programmet:

»Du er jo lidt vores Trump, for du er godt nok heftig på Twitter,« siger Mads Steffensen til stor morskab for Søren Pind, der anerkender sit høje niveau af Twitter-opslag.

»Men jeg har da altid en nogenlunde sober tone,« indvender Søren Pind dog.

Søren Pind forlod politik efter intet mindre end 33 år tilbage i 2018. Du kan høre første afsnit af 'Mads og A-holdet' på Podimo nu.