Hver dag under valget tager B.T. dig med bag kulissen for at møde en kendt politiker midt i dennes frokost – for det skal jo også passes.

I dag skal vi spise frokost sammen med Søren Pape Poulsen, som er formand for de Konservative.

Og i dag blev det til hele to gange frokost for partiformanden.

Hvad spiste du til frokost?

»Her i valgkampen bliver man mødt af mange gode fristelser, og i dag var ingen undtagelse. Frokosten bestod både af et godt stykke smørrebrød, og senere kunne jeg ikke stå for den dejligt duft af bøfsandwich.«

»Jeg fik et stykke smørrebrød i Rasmus Jarlovs valglokale i Charlottenlund, og så blev jeg budt på en bøfsandwich, da vi gik en tur på Bakken.«

Hvorfor valgte du at spise det?

»Jeg elsker dansk mad! Og jeg elsker et godt stykke smørrebrød. Og en god bøfsandwich har også altid været er sikkert hit, når man er på landevejen.«

Søren Pape Poulsen var meget glad for sin bøfsandwich tidligere i dag. Foto: Jakob M. Knudsen

Hvad har du brugt dagen på, og hvad skal du lave senere?

»Jeg startede dagen med borgmester Michael Ziegler (konservativ borgmester i Høje-Taastrup Kommune, red.). Senere mødte jeg Taarbæks borgmester, Sofia Osmani, og vores kandidat Rasmus Jarlov, som tog mig med på virksomhedsbesøg og en tur på Bakken. Og så har jeg været ude at møde folk på gaden. Dagen slutter med interviews og debat.«

Hvad er din livret?

»Flæskesteg.«

Hvad er din score-ret?

»Flæskesteg.«