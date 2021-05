Det, som Søren Østergaard frygtede, er nu en realitet.

Således har Zirkus Nemo-direktøren mandag atter indtaget rollen som budbringeren med de dårlige nyheder.

»Jeg er meget ked af, at jeg må meddele, at vi har været nødt til at skubbe hele årets Zirkus Nemos turné til næste år,« lyder det på Zirkus Nemos hjemmeside.

Dermed er de ellers så populære forestillinger blevet skubbet. Nøjagtig, som det var tilfældet sidste år.

Igen er baggrunden – ikke overraskende – coronapandemien.

For selvom regeringens genåbningsaftale åbner for mulighederne i kultur-Danmark, kan det simpelthen ikke lade sig gøre for Smadremanden og co. at invitere indenfor.

»Regeringens seneste retningslinjer for genåbningen af kulturlivet pålægger os en begrænsning i antallet af publikum, vi må have i vores telt,« forklarer Søren Østergaard og fortsætter:

»Normalt kan vi være cirka 600 personer, og med de nye begrænsninger er antallet sat ned til cirka 225 personer, og med så lavt et antal publikummere kan det slet ikke hænge sammen for os.«

Direktøren lover dog, at Zirkus Nemo vil vende stærkt tilbage i 2022. Og at flokken vil besøge alle de byer, som den skulle have besøgt i 2021.

»Endnu en gang tak for din tålmodighed og forståelse,« lyder det afsluttende fra Søren Østergaard på hjemmesiden.

Her fremgår det også, at alle, som har skaffet sig billet til en af de nu aflyste forestillinger, vil blive kontaktet af billetudbyderen.

Og dermed er Søren Østergaards frygt, som nævnt i indledningen, blevet til virkelighed.

I et interview med Billed-Bladet fortalte den 63-årige entertainer i marts, at det ville være »katastrofalt«, hvis man igen i år skulle aflyse.

Ordvalget til trods var han forhåbningsfuld og sagde:

»Det er jo min livsdrøm. Jeg havde jo regnet med, at de næste fem år indtil 2025 skulle jeg langsomt trappe ned, og så skulle nye overtage. Så skulle jeg bare sidde med en dry martini om aftenen og sige velkommen til folk.«

»Men nu skal der pukles, og det er skideirriterende. Men jeg gider ikke græde over det. Jeg er sikker på, vi overlever, for der er så mange, der gerne vil os det godt.«