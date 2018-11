Det var efter et almindeligt rutinetjek hos lægen for to år siden, at sangeren Søren Huss fik at vide, at ikke alt var, som det skulle være.

Han havde fået type 2-diabetes.

Det fortæller han i et interview med magasinet Diabetes og forklarer, at det har været svært for at ham at erkende, at han er syg. At han har fået det, han kalder en 'livstidsdom', som han ikke kan løbe fra.

Særligt har det været svært for ham at erkende, fordi han ikke mærker til sygdommen.

ARKIVFOTO fra november 2017. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere ARKIVFOTO fra november 2017. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Han ved dog godt, hvad den er kommet af, forklarer han. Nemlig af, at han de seneste tyve år har 'holdt børnefødselsdag' for sig selv hver eneste dag og spist, hvad han ville.

»I mit tilfælde er det helt selvforskyldt, at jeg har fået sukkersyge. Min krop kunne simpelthen ikke mere. Jeg har ikke behandlet min krop ordentligt. Men jeg gider ikke være bitter over det, og jeg gider ikke skamme mig over det. Det var nogle fine fødselsdagsfester! Jeg har aldrig været afhængig af pot eller alkohol, men mad har været mit drug. Jeg har spist mange poser slik i mit liv og har ikke kunnet styre det. Den time i 7. klasse om behovsudskyldelse; den var jeg åbenbart ikke til,« siger 43-årige Søren Huss til magasinet Diabetes.

Den medicin, han fik på recept, da han fik konstateret sukkersyge, tager han dog ikke.

I stedet forsøger han at gøre alt det, han selv kan gøre. For eksempel har han ændret sine kostvaner. Derudover begyndte han også allerede nogle år forinden rutinetjekket hos lægen at løbe en tur, hvilket han dog endte med at droppe igen efter noget tid.

Fakta om diabetes Diabetes 1 Type 1-diabetes rammer oftest børn eller yngre voksne, men der er også ældre mennesker, som pludselig får sygdommen. Forskerne ved ikke, hvad der udløser type 1-diabetes, og sygdommen kan derfor heller ikke forebygges eller helbredes. Ved type 1-diabetes ophører insulinproduktionen i kroppen fuldstændigt. Det skyldes, at kroppens eget immunforsvar dræber de celler, som producerer insulin. Blodsukkeret skal derfor reguleres med flere daglige insulininjektioner eller med insulinpumpe. Diabetes 2 Type 2-diabetes rammer primært voksne. Sygdommen er arvelig, men udløses i mange tilfælde af usund livsstil som fysisk inaktivitet og usunde madvaner. Type 2-diabetes kan derfor i en vis grad forebygges. Ved type 2-diabetes mister kroppen gradvist evnen til at optage insulin og/eller producerer ikke tilstrækkeligt insulin. Der er flere forskellige slags medicin til behandling af type 2-diabete. Ofte starter behandlingen med en eller flere tabletter. Mange med type 2-diabetes har på et tidspunkt brug for behandling med insulin. Kilde: diabetes.dk

I alt har han på fire år - siden han begyndte at løbe - tabt sig 17 kilo, fortæller han til magasinet Diabetes.

Søren Huss blev landskendt, da han sammen med de andre medlemmer af bandet Saybia slog igennem i 2001 med sangen 'The Second You Sleep'.

Han udgav sidste år sin tredje soloplade 'MidtlivsVisen'. Ved siden af solokarrieren fortsætter han som forsanger for bandet, der senest var pladeaktuelle i 2015.

Han er far til datteren Ronja, som han fik med kæresten Camilla Jørgensen, der i 2007 mistede sit liv i en tragisk højresvingsulykke. Datteren Ronja var dengang blot to år, og hun overlevede kun ulykken med nød og næppe.