Da Søren Huss gæstede Northside lørdag var han i et muntert humør.

Og han havde skruet helt op for far-humoren under koncerten, der startede 16.30 lørdag.

Inden han spillede sangen 'Jeg finder vej', fik den tidligere Saybia-forsanger fyret en joke af, som sikkert kunne få de mest fintfølende gæster til at krumme tæer.

»Jeg har skrevet det her omkvæd til min dejlige datter,« sagde han og konstaterede, at det godt kunne lyde som 'dejlige patter'.

Men han stoppede ikke med farhumoren der, da han optrådte på Blue Stage.

»Hun rocker også en b-skål nu. Det er hun nok ikke så vild med, jeg siger her på scenen,« sagde han og grinte.

Huss fik også lige indført, at teenagedatteren, Ronja, havde nået en alder, hvor hun havde 'fået hår over det hele'.

»Så glem lige Facebook-opdateringerne. Det her bliver mellem jer og os,« lød opfordringen.

Men hvis datteren lyttede med, ville hun formentligt blive meget mere rørt end stødt over faderens humoristiske indslag.

Han kom nemlig med en ærlig og meget rørende afslutning på præsentationen af nummeret 'Jeg finder vej'.

»Men der er ikke noget, som når hun kigger dybt ind i ens øjne og vil ubetinget en det bedste,« lød kærlighedserklæringen.

Generelt var Søren Huss ganske snakkesaglig. Han fik også vendt valget kort.

»I de seneste fire dages tid har der været sådan et fantastisk rød/grønligt skær over Danmark,« sagde han med henvisning til, at rød blok vandt størstedelen af vælgernes gunst til Folketingsvalget.

Han lagde dog vægt på, at det formentlig ikke var katastrofalt, hvis vi højrefløjen var blevet ved magten:

»Men det var fandme på tide.«

Kæmper med fordomme

For 11 år siden blev Søren Huss' kæreste og datterens mor, Camilla Jørgensen, dræbt i en trafikulykke.

I maj fortalte han om det at være far i podcasten 'Fårking Far', som 'Vores Børn' står bag. Her afslørede han, at han kæmper med andres fordomme.

Ifølge sangeren var især fremmede mødre overrasket over, at datteren, Ronja, er blevet så 'helt et menneske' uden en mor i sit liv.

»Der bliver jeg sgu lidt trodsig på mit køns vegne – og på farrollens vegne. Det er ikke, fordi hun har haft stærke kvindelige rollemodeller i bedstemødre og i min søster. Det er, fordi jeg har været der, og fordi farrollen er fuldstændig lige så vigtig som morrollen.«

»I virkeligheden er det fuldstændigt ligegyldigt. Det handler jo om at være omgivet af kærlighed.«