Den danske musiker Søren Huss aflyser alle sine kommende koncerter i sommeren og efteråret som konsekvens af sygdom.

»Jeg er desværre blevet ramt af en depression og bliver derfor nødt til at trække stikket for en periode,« oplyser han i et opslag på Facebook.

Her skriver han også, at billetudbyderne vil kontakte alle, der har billetter til de nu aflyste koncerter med ham og Danmarks underholdningsorkester.

»Jeg havde glædet mig til at spille for jer i løbet af sommeren og efteråret. Det var noget vi alle havde set frem til efter et hårdt år i coronaens tegn,« beklager den 45-årige musiker.

Søren Huss har haft stor succes som både solomusiker og som forsanger i bandet Saybia.

En gennemgående tråd i hans tekster som sangskriver er de store følelser som kærlighed og håb, men også tab og savn, som var temaet på hans debutalbum som solomusiker, 'Troen og ingen' fra 2010.

Albummet udgav Søren Huss efter han på tragvis mistede sin kæreste, 29-årige Camilla Jørgensen, i en højresvingsulykke i 2007, hvor hun blev dræbt på stedet af en lastbil, men hun var på vej hen for at aflevere parrets datter Ronja i vuggestuen.

Den dengang kun to-årige Ronja overlevede med nød og næppe. I dag er hun 16 år gammel og bor med sin musikerfar.