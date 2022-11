Lyt til artiklen

Så du valget tirsdag aften, undrede du dig måske over at se Søren Fauli plantet ved et bord hos Moderaterne. Men det var der en god grund til.

»Jeg er medlem,« siger den kendte skuespiller og instruktør, som allerede i sommer tog kontakt til partiets stifter Lars Løkke. Og senere meldte sig ind.

For Søren Fauli – som altid har været meget politisk engageret – var det en logisk beslutning.

»For mig har det altid været vigtigt at dele sol og vind nogenlunde lige i samfundet. Den rolle har Radikale Venstre – som jeg tidligere har været medlem af – traditionelt haft.«

Skuespiller og filminstruktør Søren Fauli har meldt sig ind i Moderaterne. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Skuespiller og filminstruktør Søren Fauli har meldt sig ind i Moderaterne. Foto: Thomas Lekfeldt

»Men de har bevæget sig mod at være et meget idealistisk parti, som gør, at fokus ryger lidt for meget fra det,« forklarer Søren Fauli, som altså fandt, at Lars Løkkes nystartede parti repræsenterede netop det, der var gået i fløjten hos hans gamle parti.

Selvom han er både glad og stolt over de mange stemmer, der tilflød Moderaterne, lægger han dog ikke skjul på, at han gerne havde set et andet udfald.

»Om jeg er skuffet? Ja, jeg er enormt skuffet,« siger Søren Fauli, som i lighed med Lars Løkke havde håbet på, at partiet ville komme til at spille en mere afgørende rolle i forhold til regeringsdannelsen og en kommende politik. Være stemmen på vægtskålen.

»For Socialdemokratiet og Venstre er det vigtigste at have magten, mens det for Moderaterne er at lave reformer.«

»Så jeg håber, at Mette Frederiksen mener det, når hun siger, at hun gerne vil lave rigtige reformer,« siger Søren Fauli, der specielt efterlyser en sundhedsreform, der ikke bare handler om at uddele store checks.

»Skal man se på valget med positive briller, var det godt for klimaet,« tilføjer Søren Fauli, som blev spurgt, om han ville stille op for partiet. Men takkede nej.

Ville du have stemt på Søren Fauli, hvis han havde stillet op for Moderaterne?

»For det er 100 procent sikkert, at hvis jeg stillede op, ville jeg – efter at have været i medierne de sidste 25 år – blive revet fra hinanden af journalisterne.«

»Den udskamning, som folk, der har været kendt for noget andet, bliver udsat for, kunne jeg ikke drømme om at melde mig til,« lyder det fra Søren Fauli, som heller ikke havde lyst til at opgive sit virke som filminstruktør for at sidde i Folketinget.

»Personligt har jeg haft brug for at vende tilbage til mine rødder, så i stedet for at stille op eller støtte partiet økonomisk, har jeg lavet frivilligt arbejde for dem som filminstruktør. Det har været fedt.«