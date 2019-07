Den 11. august er det fem år siden, at Robin Williams tog sit eget liv. Nu fortæller sønnen Zak Williams om den svære tid op til faderens død.

»Det var ofte hårdt at skulle dele ham med omverdenen,« sagder Zak Williams i et interview i tv-programmet ‘Good Morning Britain’.

Til Good Morning Britain fortæller han, hvordan han håndterer tabet af faderen, både privat men også i forhold til offentligheden, som også mistede en af de største og mest elskede komikere nogensinde.

Han fortæller, at det var fantastisk på så mange måder at være søn af Robin Williams, men at det også havde sine udfordringer.

Vis dette opslag på Instagram It’s hard to believe that this August will mark five years since comedian Robin Williams’ passing. Williams fell prey to the darkness of suicide and left generations of fans and family members devasted by the sudden loss. In recent days, however, Williams’ 36-year-old son Zak Williams honored his late father’s legacy and hopes to shine a light on the devastating impact of suicide. “Be yourself, share your pain. His pain is the same. Remember who you are, and why you’re there,” Williams implored. He explained that he has practiced what he’s preaching. “So that’s what I did. In front of me sat a man who lost a loved one to suicide. A man who understood the same level of devastation as I did, as so many of us do. I shared my story, of attempt and loss.” Williams continued, “THAT is what I strive for: To create a safe space for ANYONE who’s been touched by suicide so they feel able to share.” Although Williams doesn’t tie his words into a Christian worldview, his cautions and advice carry a significant weight that Christians know can only be found in Jesus. Movieguide®’s obituary article on Robin Williams points out, “Dr. Ted Baehr met Robin several times at press junkets for movies. Once, Dr. Baehr shared Jesus Christ with Robin because they both grew up with a few similar parental beliefs. Robin had, at one point, accepted Jesus Christ in one of the recovery programs, but he was always searching and never quite finding.” Going forward, please continue to pray for healing for Zak and all those affected by suicide and mental health. . . . @facesoffortitude #RobinWilliams #ZakWilliams #MentalHealthAwarness #FathersDay2019 #HonorDad Et opslag delt af Movieguide® (@movieguide) den 11. Jun, 2019 kl. 8.35 PDT

Robin Williams led af sygdommen Lewy body demens, som er en neurodegenerativ demenssygdom, der giver svær depression, og som endte med at lede ham til selvmord.

»Når han havde udfordringer og gik igennem visse ting, var det hjerteskærende, fordi han stadig gik ud og ønskede at dele sine følelser af latter og humor med verden,« siger 36-årige Zak Williams.

Selvom Robin Williams led indvendigt, tog han stadig ud og optrådte, og for det meste var han god til at skjule sine personlige kampe og arbejde igennem det.

Men når det skinnede igennem den folkekære komikers panser, så var det hårdt at overvære, indrømmer Zak Williams.

Robin Williams til tennisturneringen U.S. Openmed sine børn. Foto: POOL Vis mere Robin Williams til tennisturneringen U.S. Openmed sine børn. Foto: POOL

»Som familiemedlem og barn vil man gøre alt for at hjælpe med at lindre, hvad der ligner en virkelig intens, personlig smerte. Der var tidspunkter, hvor jeg følte mig hjælpeløs og ikke vidste, hvad jeg skulle gøre,« siger Williams’ søn.

Zak Williams har to søskende; Zelda på 29 år og Cody på 27 år, som også var Robin Williams børn.

De elskede ham alle meget højt og havde det svært med faderens sygdom, som han ikke altid var god til at tale om.

Efter hans død var det svært for Zak Williams at kende forskel på deres private sorg og den sorg, som hele verden følte over tabet af Robin Williams.

»Jeg var ikke forberedt på det. Det var udfordrende. Men jeg er taknemmelig for alt den kærlighed og den støtte, der kom udefra,« siger han og fortsætter:

»Her fem år senere kan jeg stadig mærke den massive indflydelse, han har haft på verden.«

Zaks egen søn på to måneder har fået mellemnavnet McLaurin, som også var Robin Williams mellemnavn.

Den Oscar-vindende skuespiller Robin Williams blev 63 år gammel og fik sit store gennembrud i rollen som Mork i hit-serien ‘Mork and Mindy’.