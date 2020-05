Turen går til Danmark. På grund af coronakrisen kommer de fleste danskere til at holde sommerferie inden for landets grænser, så nu er spørgsmålet bare, hvordan skal den holdes. B.T. har spurgt en række kendte danskere, hvad de skal lave - måske du kan finde inspiration.

Martin Brygmann, skuespiller:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Ud over en uge i sommerhus ved Vesterhavet har vi overhovedet ingen planer, så det bliver en af de somre, hvor vi kommer til at improvisere en hel del, hvilket jo faktisk også er meget spændende.«

Hvad er dit bedste minde fra en sommerferie i Danmark?

»Da jeg var 13 år, holdt mine forældre og jeg sommerferie i et dejligt lille stråtækt bondehus med stalddør ved Vesterlyng i Sejerøbugten. Det husker jeg som noget af det hyggeligste. Vi travede en del rundt i lyngen, og duften af blomstrende lyng smider mig stadig fluks tilbage til den tid. Der var OL i Montreal, og jeg forelskede mig hovedkulds i den 14-årige rumænske gymnast Nadia Comăneci.

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Sidste sommer filmede vi 'Far til fire' på Sydfyn i seks uger. Jeg havde min cykel og fuglekikkert med, og jeg må altså sige, at det er et af de smukkeste steder i Danmark. Kuperet terræn og ekstremt malerisk med de gamle møller og herregårde. Mums!«

Martin Brygmann. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Martin Brygmann. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Lise Nørgaard, journalist og forfatter til blandt andet 'Matador':

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Ja, det må du nok spørge om! Jeg har ikke gjort mig de store tanker endnu og bor også selv sådan, at andre gladeligt ville betale for at bo her: Ud til Øresund og med en solterrasse. Så jeg skal nok klare mig, hvis det er. Jeg plejer at rejse nogle dage i sommerferien, hvor jeg besøger børnene, men i år tør man jo ikke tilrettelægge noget, når man nærmest er sat fast i sit hjem med fodlænke på. En corona-fodlænke.

Hvad er dit bedste minde fra en sommerferie i Danmark?

»Det er Hotel Hesselet (ved Nyborg, red.), et virkelig skønt sted, som har været kåret som Danmarks bedste. Der har jeg været mange gange og har rigtig gode minder fra at have inviteret børnene med. Og jeg har også holdt ferie med mine venner derovre.«

Er der et sted i Danmark, du vil anbefale, at man besøger i sommerferien?

»Helt klart Hesselet, som jeg måske også når over til i år. Bare nogle dage.«

Lise Nørgaard. Foto: Linda Kastrup Vis mere Lise Nørgaard. Foto: Linda Kastrup

Rachel Ellebye, tv-personlighed kendt fra 'Årgang 0'

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Om alt går vel, så skal vi fejre mine forældres sølvbryllup i juli. Planen er, at det skal holdes på normal vis, hvis regeringen og Statens Serum Institut tillader større forsamlinger. Ellers skal vi bare være sammen i familien, spise noget god mad, skåle og tage det pæne tøj på. Derudover skal jeg tage mit kørekort og forberede mig på at flytte til København, Aarhus eller Aalborg for at studere.«

Hvad er dit bedste minde fra en sommerferie i Danmark?

»Sommeren 2019, hvor jeg blev student. Vejret var skønt, og vi var ude at køre studenterkørsel. En perfekt sommerdag og en afsked med barndommen.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale man besøger i sommerferien?

»Helt klart Sønderjylland. Højer og Tønder på vestkysten og Løjtland, Aabenraa og Sønderborg. Der er så mange naturskønne områder med masser af kultur og rigtig gode sommerhusområder. Lange lyse aftener ved kysten er noget af det mest fantastiske.«

Rachel Ellebye udnytter corona-tiden til at strikke en sweater. Vis mere Rachel Ellebye udnytter corona-tiden til at strikke en sweater.

Thure Lindhardt, skuespiller:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Jeg holder sommerferie hjemme. Jeg har et sommerhus i Nordsjælland, og der bliver jeg.«

Hvad er dit bedste minde fra en sommerferie i Danmark?

»For nogle år siden var jeg Langeland rundt. Der er en helt særlig stemning, især området helt nede på sydspidsen med vilde heste gjorde et stort indtryk.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Jeg holder i det hele taget meget af Danmark om sommeren. Der er så mange steder at besøge og storslåede naturområder som Thy Nationalpark. Jeg kan anbefale, at man tager til Helsingør og ser Kronborg, Hamlets slot. Jeg har selv spillet deroppe, og det er et verdensberømt slot med så meget historie.«

Thure Lindhardt Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Thure Lindhardt Foto: Sarah Christine Nørgaard

Esben Dalgaard, skuespiller:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Jeg er startet på prøver på Holbergs Jean de France i dag, som skal spille på Grønnegårds Teatret fra den 25. juni til 22. august. Så det bliver der, min sommer primært kommer til at forløbe. Hvad der ligger ud over det, bliver i haven med grill og solopvarmet svømmebassin.«

Hvad er dit bedste minde fra en sommerferie i Danmark?

»Vi var for fem år siden på bondegårdsferie ved Roskilde. Det står stadig som en helt fantastisk ferie. Helt ned i gear, børnevenlige aktiviteter, masser af halm, dyr, natur og mulighed for roligt familiesamværd langt fra stress og storby. Det passede genialt til vores familie på fire med forskellige behov. Vi overvejer kraftigt at gentage succesen, når tiden tillader det.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Ærø er et kærkomment besøg værd. Man kan leje cykler lige ved færgen, og øen kan cykles rundt på én dag. Man kan få en lille hyggelig øl-smagning på det lokale bryggeri, og hvis man kan cykle lige derefter, må man for Guds og sin egen skyld ikke gå glip af den hjemmerørte bernaise på Vindeballe Kro. Her sover man i øvrigt udmærket. Før man tager færgen hjem, er Ærøskøbing en vildt charmerende afslutning.«

Esben Dalgaard, Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Esben Dalgaard, Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Rosa Kildahl, tv-personlighed kendt fra 'Den store bagedyst'

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Vi har bestilt 10 dage på gamle gårde og borge i Italien, men det bliver nok ikke til noget. Vores plan b er at køre Danmark rundt med transportabel grill, telt og el-cykler med i stationcaren. Vi vil gerne på ø-tur og cykle langs vestkysten. Vores sommerhus er formentlig lejet ud, så hjemmebanen bliver Glyngøre.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Jeg vil anbefale, at man besøger Sydfyn og Ærø. Vi ser positivt på en ferie i Danmark, og man skal nok finde afkroge, hvor folk kan være ligeså svære at forstå som italienere og franskmænd.«

Rosa Kildahl. Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR Vis mere Rosa Kildahl. Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR

Dennis Knudsen, kendisfrisør:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Jeg skal være i mit skønne sommerhus ved Sejerøbugten. Jeg har haft det i snart fem år. Jeg plejer også at være i Skagen i uge 29, det tænker jeg også, vi skal i år.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»De danske kyster. Tag på bilferie langs kysterne med telt og se den smukke natur. Jeg har gjort det på cykel for mange år siden. Det er en god og enorm hyggelig måde at se Danmark på.«

Dennis Knudsen. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang Vis mere Dennis Knudsen. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang

Anette Støvelbæk, skuespiller:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Sommerferien skal holdes i sommerhuset i det smukke Veddinge Bakker. Måske skal den også holdes på Sankt Hans Hospital i Roskilde (Det fiktive hospital fra TV 2 Charlies tv-serie 'Sygeplejeskolen', red.), men det kommer an på, hvordan genoplukningen af Danmark kommer til at forme sig.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Jeg vil foreslå at slå et smut forbi Jammerbugten i nærheden af Svinkløv Badehotel, hvor vi jo optager 'Badehotellet'. Der er det mest vidunderlige kuperede landskab og det smukkeste, vilde Vesterhav og den klareste blå himmel.«

Anette Støvelbæk. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Anette Støvelbæk. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Jonas Schmidt, skuespiller:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Vi skulle have været i Italien på en campingplads med et vennepar, men det tør vi ikke satse på, så lige nu kigger vi på sommerhus, gerne i Nordjylland. Jeg synes, 'Cold Hawaii'-området ved Thisted er fedt. Jeg surfer ikke, men jeg elsker naturen, og der er sjovt at bade med de store bølger. Vi har også et kolonihavehus i Gladsaxe-området, hvor vi nok også kommer til at være lidt mere i år.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Jeg er glad for forlystelsparker, og Fårup Sommerland og Legoland er to steder, jeg meget gerne vil besøge. Hvis de ikke åbner, så vil jeg anbefale at besøge de seks kæmper i udkanten af København (Træskulpturer opført vest for København, red.). Jeg fisker ikke, men jeg har to store drenge, og vi har snakket om, at vi skulle begynde på det. Det kunne også være hyggeligt.«

Jonas Schmidt. Vis mere Jonas Schmidt.

Niarn, musiker:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Vi har solgt vores lejlighed på Vesterbro og købt et hus nordpå, hvor vi skal bruge sommeren på at pakke ud og komme på plads og fikse lidt småting samt ordne haven. Det var også planen, før landet lukkede, så vi har hele tiden planlagt at holde ferie i Danmark og vente med udlandet til næste år.«

Hvad er dit bedste minde fra en sommerferie i Danmark?

»Det må enten være campingferie i Skagen med min familie som barn eller de ferier, jeg har holdt de sidste par år med min kone og datter i mine forældres sommerhus i Vendsyssel. Vi ender altid med at blive længere end planlagt, fordi der er så skønt deroppe.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Østvendsyssel. Det er ofte Skagen og Blokhus, der bliver nævnt, når man snakker om Nordjylland, men Østvendsyssel er et af mine yndlingssteder i hele Danmark. Der er en ro, som jeg ikke har fundet andre steder i landet. Tag ned på Restaurant Carl Frederik i Hals Havn og få en bøfsandwich og gå en tur og se skibene sejle ud af Limfjorden.«

Niarn. Foto: Pressefoto Vis mere Niarn. Foto: Pressefoto

Asger Reher, skuespiller:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Jeg ved det ikke endnu. Der er mange spørgsmål, der skal besvares inden sommer. Hvis det fortsætter sådan sommeren over, så holder jeg mig til mit sommerhus i Sverige. Her er der åbne vidder og dejlige, ikke-overfyldte badesøer.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Jeg elsker at komme i Sønderjylland, hvor jeg jo kommer fra. Især vestkysten og Vadehavet tiltrækker mig meget.«

Asger Reher. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Asger Reher. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Simon Talbot, komiker:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»I sommerhus. Eller i mit online fantasiunivers. Jeg møder ikke svigerfamliien online, så jeg er ikke i tvivl om, hvad der trækker mest.«

Hvad er dit bedste minde fra en sommerferie i Danmark?

»Jeg har lige været på Møn, som er et utroligt smukt område, når man ser bort fra de lokale. Bare se på Mick Øgendahl.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Møn, eller min Twitch- eller Youtube-kanal, hvor jeg laver gratis online comedy-show. Vi kan jo ikke være udenfor eller have det sjovt hele tiden.«

Simon Talbot. Foto: Pressefoto Vis mere Simon Talbot. Foto: Pressefoto

Anders Bircow, skuespiller:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Vi bliver nødt til at holde sommerferie i hjemmet, som nu heller ikke er så dårligt. Vi har golfbaner i nærheden og et hjem, der fungerer med grill på terassen. What's not to like? Måske tager vi et smut til Himmerland Golf & Country Club og bor hos gode venner.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale man besøger i sommerferien?

»Hvis man har set naturudsendelserne fra Danmark på tv i den seneste tid (Vilde vidunderlige Danmark, red), så får man lyst til at opleve naturen. Sidste sommer var en øjenåbner, da vi besøgte Råbjerg Mile. Jeg havde aldrig set det sted før, og det var imponerende.«

Anders Bircow Foto: David Leth Williams Vis mere Anders Bircow Foto: David Leth Williams

Joachim Knop, operasanger:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Vi regner med at leje vores hus ud, nu hvor alle vores jobs er aflyst. Så vi må surfe rundt hos familie i sommerhuse og lignende. Hvis Norges grænser åbnes, så tager vi nok op til min kone Tuvas familie, og så håber jeg at kunne udgive min nye cd med evergreens på dansk i slutningen af maj.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Jeg elsker generelt Danmark om sommeren og har aldrig forstået, at danskerne normalt flygter herfra. De lyse nætter, det klare vand og København, som er en magisk by at cykle rundt i.«

Joachim Knop. Foto: Claus Fisker Vis mere Joachim Knop. Foto: Claus Fisker

Per Pallesen, skuespiller:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»Vi bliver i Trørød, altså hjemme som de fleste. En god sommer i haven er jo ikke det ringeste, når der ikke er andre muligheder.«

Hvad er dit bedste minde fra en sommerferie i Danmark?

»Det er årene i Hjørring Revyen. Desværre blev det ikke så tit til solnedgangen over Hirtshals. Kun om søndagen kunne vi nyde det fantastisk smukke syn.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Vendsyssel ved havet.«

Per Pallesen omringet af venner og familie. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Per Pallesen omringet af venner og familie. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Jacob Haugaard, komiker:

Hvordan skal du holde sommerferie i Danmark i år?

»I de sidste to måneder efter nedlukningen har en af vores største fornøjelser været at køre en tur. Vi tager bilen rundt på Vestfyn og ser alle de smukke steder, der ligger lige ved siden af, hvor vi bor, men som vi aldrig besøger. Sidst var vi på Helnæs og i Snave, som ligger sydøst for Assens, og vi føler, at det er eksotisk og spændende. Jeg kører også tit forbi pladserne, hvor vi holder Grøn Koncert og står og nyder en stor grøn tom græsmark og mindes alle de fantastiske koncerter, jeg har været med til at afvkle. Det er ekstra sundt i år, hvor det hele er aflyst.«

Hvad er dit bedste minde fra en sommerferie i Danmark?

»Under en sommerferie med min familie i Bagenkop på Sydlangeland, gik jeg alene med hunden nede på havnen, da Buster, som hunden hed, pludselig sprang i færgelejet og på grund af den stærke strøm ikke kunne komme op igen. Jeg smed resolut tøjet og stod i for store underbukser, der var ved at ryge af, da jeg sprang i havnen og kæmpede med skolebrystsvømning hen til hunden og fik fat i den. Det eneste sted jeg kunne komme op fra havnen igen var i selve færgelejet.«

»Det lykkedes, og jeg stod midt i færgelejet i min fars alt for store underbukser med skridtlængde nede mellem knæene og havde reddet Buster, som var en fransk puddel, der i våd tilstand lignede en lammekølle. Jeg gik tappert op af betonslisken, hvor den kæmpestore toldfrie færge fra Bagenkop til Kiel plejede at ligge, og hvor bilerne plejer at trille i land. Jeg nåede op til tolden, hvor embedsmændene kiggede en ekstra gang på denne 12-13-årige dreng i alt for store underbukser, der med bredt arme signalerede, at han intet havde at fortolde.«

»Jeg havde lige reddet hunden og været verdens største helt, og nu stod jeg der og følte mig som verdens største skvat. Næste gang vi skal køre en tur, tror jeg, vi skal til Bagenkop for at genopleve det moment, da Buster og jeg gik drivvåde igennem tolden.«

Er der et sted i Danmark, som du vil anbefale, man besøger i sommerferien?

»Jeg kan kun anbefale at udforske ens nærområde og frydes over, at vi alle er centrum i vores liv. En anden god ide er at besøge steder, hvor man har været tidligere i ens liv. Jeg var for eksempel på besøg, hvor jeg er vokset op i Risskov for at konstatere, at jeg må have haft en lykkelig barndom, selvom min egen opfattelse var lige det modstatte. Jeg er åbenbart forelsket i ideen om, at det var så forfærdeligt hårdt for lille Jacob.«