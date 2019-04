Da hun åbnede sin e-mail, troede hun, de tilbød hende drømmejobbet.

Mille Gori, også kendt som DR Ramasjang-karakteren Motor Mille, spiller med i den kommende musical-udgave af 'Vild med dans'.

Den 30-årige børnevært spiller i musicalen rollen som tv-programmets vært, men da hun i første omgang fik tilbud om at være med, troede hun, der var tale om et helt andet job.

»Jeg fik en e-mail, hvor der i emnefeltet stod 'vært i vild med dans'. Jeg turde næsten ikke åbne den, fordi det er en af mine største drømme i livet at blive vært i 'Vild med dans'. Så jeg tænkte, 'det er ikke rigtigt',« fortalte hun torsdag, da 'Vild med dans'-musicalen blev afsløret på et pressemøde i Østre Gasværk Teater i København.

Til næste år sættes @vildmeddans op som musical på @ostregasvaerkteater. Foruden @sarahgrunewaldcph s kjole medvirker også #VMD-stjernerne @astaivars , @mortenkjeldgaard og @michaelolesenvmd - rollen som vært spilles af skønne @millegori

»Jeg elsker dans og synes, 'Vild med dans' er et fedt program. Jeg ville brække begge mine arme for at få lov til at være med.«

Mille Goris problem er, at hun er uddannet i moderne dans fra Den Danske Scenekunstskole, så hun ville ikke kunne være med i 'Vild med dans' som nydanser. Fordi hun ikke kan danse de klassiske standard- og latindanse, kan hun heller ikke være med som professionel danser, så derfor drømte hun om en værtsrolle a la Claus Elming, Sarah Grünewald eller Christiane Schaumburg-Müller.

»Da jeg åbnede e-mailen og så, at det så var 'Vild med dans the musical', må jeg ærligt indrømme, at jeg var sådan lidt 'arh pokkers'. Men jeg elsker som sagt teater, musical og dans, så selvom det var lidt af en overraskelse, var det heller ikke så svært at sige ja tak til jobbet.«

Mille Gori, der privat danner par med musikeren Thomas Buttenschøn, skal stå i spidsen for et musicalhold bestående af skuespillere som Niels Ellegaard, Julie Agnete Vang og Camilla Bendix. Derudover medvirker de professionelle dansere kendt fra 'Vild med dans' Michael Olesen, Morten Kjeldgaard og sidste års vinder Asta Björk.

Før 'Vild med dans'-musicalen får premiere til næste forår, skal Mille Gori blandt andet på turné med Cirkus Arena, og så drømmer hun om et bryllup efter for nylig at være flyttet sammen med kæresten.

