Det nordirske rockband Snow Patrol må aflyse alle koncerter i juni og det meste af juli.

Det sker, fordi bandmedlemmet Johnny McDaid skal hasteopereres.

Den 42-årige pianist og guitarist er blevet tjekket af en række neurologer, der mener, at problemer med McDaids nakke kræver behandling straks.

'Vores kære bror, pianist og guitarist Johnny McDaid har et alvorligt problem med sin nakke og efter at have konsulteret med nogle af de bedste neurologer, er de blevet enige om, at det eneste, der er at gøre, er at blive opereret straks,' skriver Snow Patrol på sin hjemmeside.

Ud over Snow Patrol har Johnny McDaid også skrevet sange med både Ed Sheeran, Pink og Robbie Williams. Privat danner han par med 'Venner'-skuespilleren Courtney Cox.

Bandet undskylder på hjemmesiden for aflysningerne, der gælder alle shows fra den 28. juni til den 20. juli og blandt andet indebærer Snow Patrols planlagte koncert på den ikoniske engelske festival Glastonbury.

Snow Patrol mangler allerede et bandmedlem, Nathan Connolly, der grundet nerveskader ikke kan spille, og derfor mener bandet ikke, de kan fortsætte den planlagte turné lige nu.

'Vi synes ikke, det ville være passende at fortsætte med shows på dette stadie. Det er ikke bare deres guitar og klaver, der ville mangle. Deres vokaler er essentielle i vores lyd, og deres energi er kolossal og en uerstattelig kraft,' lyder det på hjemmesiden.

Snow Patrol regner dog med at have Nathan Connolly tilbage i truppen om godt fire uger, og derfor regner man på nuværende tidspunkt med at gennemføre de planlagte shows i Asien, Australien og New Zealand i august.

Det nordiske rockband understreger, at de ikke tager let på aflysninger og helst ville være det foruden - men håber at fans forstår situationen.

'Vi har næsten aldrig aflyst shows i 25 år sammen, og det er ikke noget, vi bare gør. Vi håber, I alle vil forstå. Vi er så kede af at misse de her shows, men helbredet er det vigtigste. Al vores kærlighed og god bedring til vores brødre, Johnny og Nathan', slutter bandet.

Beskeden på hjemmesiden er underskrevet gL, der må formodes at henvise til forsanger Gary Lightbody.