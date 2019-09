Den amerikanske rapper Snoop Dogg har mistet sit nyfødte barnebarn.

Blot ti dage blev den lille dreng.

Det skriver Snoop Doggs ældste søn, Corde Broadus, på sin instagram-profil i en hyldest til sin afdøde søn.

'Min søn Kai bragte så megen kærlighed og positivitet ind i denne verden. Hans energi vil leve videre, og disse ti dage fyldt med kærlighed vil altid være specielle for os.'

'Lad os alle sammen værdsætte livet og dem, vi elsker, mens vi stadig er her,' skriver Snoop Doggs ældste søn slutteligt i opslaget.

Den lille dreng, som 25-årige Corde Broadus og hans kæreste nåede at navngive Kai, blev født 5. september 2019 og døde 15. september 2019.

Hvad, der er årsag til spædbarnets tragiske dødsfald, har familien ikke meldt ud.

Indtil videre har der været radiostilhed fra Snoop Dogg, hvis borgerlige navn Calvin Cordozar Broadus Jr.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ki "Lvender" Lve (@kaiiiloves) den 25. Sep, 2019 kl. 11.18 PDT

Hans kone, Shante Broadus, har dog offentliggjort en video på sociale medier, hvor hun adresserer dødsfaldet.

'Tak for alle jeres hilsner. Jeg ser og mærker dem alle,' skriver hun.

Midt i sorgen kan Snoop Dogg dog glæde sig over, at han har to andre børnebørn, der er sunde og raske.

Sønnen Corde Broadus er far nemlig til to børn - datteren Eleven på 13 måneder og sønnen Zion.