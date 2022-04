»Lad mig fortælle jer: I overser noget. Faktisk overser I alt.«

Det virkede som en uskyldig bemærkning, da den kom ud af munden på den elskede BBC-vært Jimmy Savile, som, når han ikke var på skærmen, brugte sin tid på velgørenhedsarbejde.

Men han gemte på en mørk sandhed om seksuelt misbrug, voldtægter, pædofili, nekrofili og mere end 400 ofre.

Det var arven, som Jimmy Savile efterlod sig.

Han døde i 2011, 84 år gammel, og stod aldrig til ansvar for sine uhyrligheder, som kort efter døden blev blotlagt til stor chok og rædsel i den britiske befolkning. Nu går historien sin gang verden over i den nye Netflix-dokumentar 'Jimmy Savile: A British Horror Story'.

For manden med det genkendelige hvide, lange hår, som gerne bappede på en cigar, når han blev interviewet, var elsket af briterne.

Først som dj og sidenhen som mangeårig tv-vært på store, britiske programmer som 'Top of the Pops', hvor han omgik tidens største popstjerner, og 'Jim'll Fix It', hvor han opfyldte børns ønsker.

Som BBC's ultimative kransekagefigur fik han en status, som var få forundt. Han var blandt andet nær ven af det britiske kongehus og især prins Charles.

Jimmy Savile var en af flere værter på BBCs 'Top of the Pops'. Foto: MAL Langsdon

Ifølge dokumentaren skrev Savile en mediehåndbog til tronarvingen, efter prins Charles direkte havde henvendt sig til ham i et brev og bedt om hjælp.

Men også den jernhårde lady, daværende premierminister Margaret Thatcher, blev blød i knæene, når hun var i selskab med Jimmy Savile.

»Må jeg have lov til at takke dig for alt, du gør, for alle de gode sager?« spørger hun Jimmy Savile i dokumentaren.

Og i offentlighedens lys var han da også en engel. Mere end 350 millioner kroner menes han at have indsamlet til velgørenhed.

Han var i mange år frivillig portør på Stoke Mandeville Hospital, og han var frivillig på Leeds General Hospital og Broadmoor Hospital, hvor han var så vellidt på først- og sidstnævnte, at han endda fik sit eget værelse, mens han havde næsten ubegrænset adgang – også til patienter – i 1970erne og 1980erne.

En rapport fra 2015 fandt, at han havde misbrugt 63 personer på Stoke Mandeville Hospital. Heriblandt en 11-årig pige, hvis far klagede. En klage, som blev ignoreret.

Jimmy Savile var ganske enkelt en urørlig person i Storbritannien. Og han vidste det.

»Jeg er ikke i jeres verden. Jeg er ikke indskrænket af noget,« sagde han i et interview.

Jimmy Savile var en højt elsket vært, som BBC brugte i en lang række programmer. Foto: ADRIAN DENNIS

Omfanget af hans forbrydelser viser, at han desværre havde ret.

I 2012, efter Saviles død, hvor lavinen rullede og ofre på stribe meldte sig, kunne Metropolitian Police fortælle, at det påståede misbrug var på en »hidtil uset skala«, og at antallet af ofre var »overvældende«.

Mere end 450 personer havde meldt sig med historier om, hvordan Savile på den ene eller anden måde have misbrugt dem, og det blev klart, at hans forbrydelser havde stået på i 54 år.

Blandt ofrene var 28 personer, som på det tidspunkt misbruget fandt sted, var under ti år.

En tredjedel af ofrene var under 18 år, da Savile misbrugte dem.

34 af sagerne var voldtægter.

Det yngste offer, som er fundet, var blot fem år gammel, mens det ældste var 75 år.

Det var dog ikke kun de levende, som Jimme Savile angiveligt misbrugte.

En tidligere ansat på Leeds General Hospital har fortalt, at tv-værten havde fri adgang til hospitalets lighus, fordi han var venner med overlægen, og at han udførte oralsex på lig.

Han skulle også have taget billeder af og med ligene, ligesom han angiveligt tog glasøjne og brugte som smykker.

Der var mistanke og rygter mod Jimmy Savile, da han var i live, men hver gang blev det blot affejet af hovedpersonen selv.

»Jeg ved, jeg ikke er det,« sagde Jimmy Savile i 2000 i en dokumentarfilm, da værten, Louis Theroux, spurgte ham ind til rygterne om, at han var pædofil.

Faktisk påstod han, at han slet ikke kunne lide børn.

»Vi lever i en spøjs verden. Og det er nemmere for mig som single at sige, at jeg kan ikke lide børn, for det sætter en masse salige tabloidfolk ud af jagten,« forklarede han.

Jimmy Savile var ungkarl hele livet og boede sammen med sin mor, som han kaldte 'hertuginden'.

Netflix-dokumentaren viser, at politiet i Leeds, hvor han boede og var anset som en helt, startede en efterforskning mod ham i hans senere år, som hurtigt blev skrinlagt igen.

Briterne var i sorg, da Jimmy Savile døde. Foto: SCOTT HEPPELL

Da Jimmy Savile døde i oktober 2011, blev han hyldet. Hans kiste blev placeret i Queens Hotel i Leeds, og mere end 4.000 personer kom forbi for at sende den elskede tv-vært afsted på den sidste rejse.

Men allerede på dette tidspunkt ulmede det i selvsamme BBC, som havde gjort Jimmy Savile til en stjerne.

BBCs Newsnight skulle 7. december sende et program, hvor et af Saviles ofre stod frem. Men programmet blev sløjfet. I stedet sendte BBC hen over julen to hyldestprogrammer om deres tidligere vært.

Da det blev offentlig kendt, og i takt med at beskyldningerne mod Savile tog til, måtte BBC erkende, at der var sket »fejl«, da Newsnight-programmet om Savile ikke blev sendt.

Flere medier mente, at BBC holdt hånden over deres gamle vært – og måske endda havde set igennem fingre med hans mange forbrydelser, som også var sket i forbindelse med hans arbejde for tv-stationen.

Da ITV et år efter Saviles død udgav en dokumentar, hvor flere kvinder fortalte om tv-værtens seksuelle misbrug, begyndte flere ofre hurtigt at melde sig.

Tilbage stod et rystet og vredt folkefærd, som spurgte sig selv om to ting:

Hvordan kunne de have overset det?

Hvordan kunne BBC have overset det?

Kanalen indledte en intern undersøgelse, som viste, at Savile havde begået overgreb på stort set samtlige af de produktioner, han havde været en del af.

Så godt som alle organisationer, som havde haft forbindelse til tv-værten, fjernede hans navn. Mindepladen på hans hjem til blev fjernet, det samme gjorde statuer rundt om, og priser han havde vundet blev trukket tilbage.

Selv hans gravsten måtte fjernes, da risikoen for hærværk var for stor.

Gravstenen, hvor Jimmy Savile, måske med hentydning til det bedrag, han udførte for øjnene af et helt land, fik indgraveret:

»Det var godt, så længe det varede.«