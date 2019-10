»Sindssygt grænseoverskridende.«

Sådan beskriver den kendte smykkedesigner Josephine Bergsøe sit brud med filminstruktøren og stuntmanden Lasse Spang Olsen tilbage i 2011.

De to havde kendt hinanden, siden de var 11 år gamle, og bruddet kom efter hele 21 års parløb.

På det tidspunkt havde hun lige været gennem et alvorligt kræftforløb og var skaldet og sårbar.

Josina (th) og Josephine Bergsøe fotograferet, da de begge var syge af brystkræft. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

I et stort interview med Berlingske fortæller hun, at skilsmissen faktisk tog meget hårdere på hende end sygdommen.

»Det var sindssygt grænseoverskridende at blive skilt. Det var modbydeligt – det var meget værre end at være syg af kræft, for du skal finde dig selv på en helt ny måde. Det var så ydmygende,« siger hun.

Skilsmissen kom året efter, at Josephine og hendes søster Josina stort set samtidig fik konstateret brystkræft.

De overlevede sygdommen sammen, og Josephine Bergsøe kom gennem skilsmissen.

Josephine Bergsøe med kæresten Troels Seidenfaden. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ude på den anden side var hun blevet klogere på sig selv og på, hvad der var vigtigt, og hvad der ikke var vigtigt.

»Jeg lærte meget af at være syg, og jeg lærte meget af at blive skilt. Det er en kliché, men det er, når der kommer voldsomme tilstødelser, at du lærer noget. Da jeg var blevet skilt og var syg og skaldet og ked af det, sagde Tallulah (Josephines ældste datter på 22, red.) de kloge ord: 'Du bestemmer ikke selv, hvad du kommer ud for, men du bestemmer, hvad du gør med det'.«

I dag danner Josephine Bergsøe par med direktør og industriel designer Troels Seidenfaden.

Fra sit ægteskab med Lasse Spang Olsen har hun døtrene Tallulah og Fiona.