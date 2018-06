Én gæst skal forlader 'Paradise', mens en anden går direkte til finalen.

I aftenens afsnit er der stadig seks gæster tilbage på ‘Paradise Hotel, og med en finale i morgen er der ingen tvivl om, at nogen må sorteres fra.

Beskeden om, hvad der skal ske, og hvordan antallet af gæster bliver mindre, kommer dog tidligere på dagen end forventet:

– Pludselig kommer Rikke op ad trappen, og jeg tænker bare: “Fuck, nu er vi igang”, lyder det fra Nadja.

– Snart skal én gæst forlade hotellet, starter Rikke og fortsætter:

– I skal fordele jer på seks værelser. Der vil ligge fem billeder af de andre gæster, og I skal hver især beslutte jer for én, som I ikke synes, der fortjener at være her på hotellet. I skal skrive jeres eget navn på billedet af den gæst, som I vælger. Men I skal vide, at partneren til den gæst, der skal forlade hotellet, er sikret en finaleplads.

– Jeg har det selvfølgelig ikke godt med, at der er en, der ryger ud. Men den persons partner går så direkte i en finale. Der skal altså lige tænkes lidt over det her, for det er rimelig underligt, siger en nervøs Lenny.

– Når I har taget jeres beslutninger, vil jeg komme forbi for at hente billederne på jeres værelser. Afsted med jer, siger Rikke, hvorefter gæsterne skynder sig ned på deres værelser.

Find ud af i aften klokken 22.00 på TV3 og Viaplay, hvem der skal forlade hotellet, og hvem der ryger direkte i finalen.

Smugkig også det spændende klip herunder:

